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Отсчет пошел. В Германии рассказали, сколько времени осталось у Украины
Отсчет пошел. В Германии рассказали, сколько времени осталось у Украины - РИА Новости, 17.08.2023
Отсчет пошел. В Германии рассказали, сколько времени осталось у Украины
Украине необходимо добиться военных успехов до конца осени, пишет Bild. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:15
2023-08-17T15:15
2023-08-17T17:08
в мире
киев
украина
владимир путин
артемовский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украине необходимо добиться военных успехов до конца осени, пишет Bild."У украинской армии есть время до ноября, чтобы перейти в контрнаступление", - сообщает издание.Отмечается, что после этого наступит зима и о дальнейших наступательных действиях можно будет говорить только в феврале. Также издание указывает на значительные потери ВСУ, несмотря на все заявления Киева.Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890597074.html
киев
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в мире, киев, украина, владимир путин, артемовский, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Украина, Владимир Путин, Артемовский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Отсчет пошел. В Германии рассказали, сколько времени осталось у Украины
Bild: ВСУ необходимо добиться успеха на фронте к ноябрю