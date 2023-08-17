https://ria.ru/20230817/vsu-1890636453.html

Отсчет пошел. В Германии рассказали, сколько времени осталось у Украины

Отсчет пошел. В Германии рассказали, сколько времени осталось у Украины - РИА Новости, 17.08.2023

Отсчет пошел. В Германии рассказали, сколько времени осталось у Украины

Украине необходимо добиться военных успехов до конца осени, пишет Bild. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:15

2023-08-17T15:15

2023-08-17T17:08

в мире

киев

украина

владимир путин

артемовский

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украине необходимо добиться военных успехов до конца осени, пишет Bild."У украинской армии есть время до ноября, чтобы перейти в контрнаступление", - сообщает издание.Отмечается, что после этого наступит зима и о дальнейших наступательных действиях можно будет говорить только в феврале. Также издание указывает на значительные потери ВСУ, несмотря на все заявления Киева.Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890597074.html

киев

украина

артемовский

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в мире, киев, украина, владимир путин, артемовский, вооруженные силы украины, нато