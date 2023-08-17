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"Всего пару недель". Зеленскому доложили неожиданные новости с фронта - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 17.08.2023 (обновлено: 15:30 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/vsu-1890630066.html
"Всего пару недель". Зеленскому доложили неожиданные новости с фронта
"Всего пару недель". Зеленскому доложили неожиданные новости с фронта - РИА Новости, 17.08.2023
"Всего пару недель". Зеленскому доложили неожиданные новости с фронта
Провал контрнаступления указывает на неспособность ВСУ противостоять российским военным, заявил бывший сотрудник Госдепа, капитан Корпуса морской пехоты США в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:59
2023-08-17T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
москва
вооруженные силы украины
государственный департамент сша
нато
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Провал контрнаступления указывает на неспособность ВСУ противостоять российским военным, заявил бывший сотрудник Госдепа, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Контрнаступление с самого начала было обречено на провал. Просто сравните размеры их армий. Кроме того, Россия на протяжении шести месяцев рыла окопы и готовила линию обороны", — отметил он.В Москве были готовы к атакам украинских войск. При этом последние не обладали необходимым вооружением для планировавшегося продвижения, что свело шансы на успех к нулю, пояснил военный."Полагаю, никто не готовил украинцев должным образом. Все ожидали, что ВСУ придется противостоять российской армии всего пару недель", — добавил Хох.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявило Министерство обороны России, за июнь и июль войска противника потеряли более 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230817/vsu-1890525367.html
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в мире, россия, сша, москва, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Москва, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США, НАТО
"Всего пару недель". Зеленскому доложили неожиданные новости с фронта

Экс-сотрудник Госдепа Хох: ВСУ готовились воевать только две недели

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Провал контрнаступления указывает на неспособность ВСУ противостоять российским военным, заявил бывший сотрудник Госдепа, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Контрнаступление с самого начала было обречено на провал. Просто сравните размеры их армий. Кроме того, Россия на протяжении шести месяцев рыла окопы и готовила линию обороны", — отметил он.
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Последний резерв. Раскрыт смертельный риск для остатков ВСУ
Вчера, 05:53
В Москве были готовы к атакам украинских войск. При этом последние не обладали необходимым вооружением для планировавшегося продвижения, что свело шансы на успех к нулю, пояснил военный.
"Полагаю, никто не готовил украинцев должным образом. Все ожидали, что ВСУ придется противостоять российской армии всего пару недель", — добавил Хох.
Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявило Министерство обороны России, за июнь и июль войска противника потеряли более 43 тысяч человек.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Мы недооценили. Зеленскому сообщили кошмарные вести с передовой
Вчера, 14:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАМоскваВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
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