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"Всего пару недель". Зеленскому доложили неожиданные новости с фронта
"Всего пару недель". Зеленскому доложили неожиданные новости с фронта - РИА Новости, 17.08.2023
"Всего пару недель". Зеленскому доложили неожиданные новости с фронта
Провал контрнаступления указывает на неспособность ВСУ противостоять российским военным, заявил бывший сотрудник Госдепа, капитан Корпуса морской пехоты США в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:59
2023-08-17T14:59
2023-08-17T15:30
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
государственный департамент сша
нато
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Провал контрнаступления указывает на неспособность ВСУ противостоять российским военным, заявил бывший сотрудник Госдепа, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Контрнаступление с самого начала было обречено на провал. Просто сравните размеры их армий. Кроме того, Россия на протяжении шести месяцев рыла окопы и готовила линию обороны", — отметил он.В Москве были готовы к атакам украинских войск. При этом последние не обладали необходимым вооружением для планировавшегося продвижения, что свело шансы на успех к нулю, пояснил военный."Полагаю, никто не готовил украинцев должным образом. Все ожидали, что ВСУ придется противостоять российской армии всего пару недель", — добавил Хох.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявило Министерство обороны России, за июнь и июль войска противника потеряли более 43 тысяч человек.
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"Всего пару недель". Зеленскому доложили неожиданные новости с фронта
Экс-сотрудник Госдепа Хох: ВСУ готовились воевать только две недели