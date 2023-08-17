https://ria.ru/20230817/vozrast-1890527328.html

Греческий политик заявил о начале повышения пенсионного возраста в Европе

Греческий политик заявил о начале повышения пенсионного возраста в Европе - РИА Новости, 17.08.2023

Греческий политик заявил о начале повышения пенсионного возраста в Европе

Европа начинает процесс повышения пенсионного возраста до 74 лет, одной из первых шаги в этом направлении сделала Греция, утвердив программы занятости до 74 лет РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T07:05

2023-08-17T07:05

2023-08-17T07:05

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АФИНЫ, 17 авг - РИА Новости. Европа начинает процесс повышения пенсионного возраста до 74 лет, одной из первых шаги в этом направлении сделала Греция, утвердив программы занятости до 74 лет для некоторых категорий граждан, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента, председатель партии "Греция – другой путь", профессор институтов ЕС в Критском университете Нотис Мариас. Парламент Греции несколько дней назад принял внесенный минфином законопроект, одна из статей которого предусматривает, что в программы занятости Государственной службы занятости можно включать также безработных "в возрасте старше 67 лет и до 74 лет, не имеющих требуемый пенсионный стаж для получения права на пенсию". "Это идет общеевропейское цунами повышения пенсионного возраста до 74 лет", - сказал Нотис Мариас. "Общеевропейское повышение пенсионное возраста планировалось еще в разгар пандемии, с конца 2020 года. 13 октября Совет ЕС издал решение номер 2020/1512 "О руководящих принципах политики занятости государств-членов", которое было опубликовано 19 октября 2020 года в Официальном журнале ЕС. Это был "контрольный выстрел" по пенсионным правам трудящихся, так как это решение требует повышения пенсионного возраста", - заявил политик. По его словам, в решении говорится, что государства-члены должны учитывать руководящие принципы в своей политике занятости и программах реформ, по которым будет представлен отчет, а Руководящий принцип 8, среди прочего, предусматривает, что "в связи с увеличением продолжительности жизни и демографическими изменениями, государства-члены должны обеспечить адекватность и устойчивость пенсионных систем для наемных работников и самозанятых, предоставляя женщинам и мужчинам равные возможности для приобретения пенсионных прав, в том числе посредством дополнительных схем, обеспечивающих достаточный доход для пожилых людей". "Согласно этим принципам, реформы пенсионной системы должны опираться на политику, направленную на сокращение гендерного пенсионного разрыва, а также на меры по продлению трудовой жизни, такие как повышение фактического пенсионного возраста, и основываться на стратегиях активного старения", - заметил Мариас. "Затем эстафету приняли лидеры ЕС, которые с согласия Греции и Кипра приняли решение на саммите в Порту 8 мая 2021 года о продлении трудового стажа до 74 лет. Декларация Порту, несмотря на якобы дружественную к рабочим и социальную обертка есть не что иное, как новое увеличение трудового стажа, повышение пределов пенсионного возраста и разрушение пенсионной система. Лидеры ЕС не решились прямо говорить о работе до 74 лет и поэтому сослались на два текста с указанием на повышение пенсионного возраста, посчитав, что люди проглотят это", - сказал политик. По его словам, в первом тексте - в Социальном обязательстве Порту, принятом 7 мая 2021 года на Социальной конференции Порту, прямо говорится, что оно поддерживает расширение доступа к базовым цифровым навыкам не менее чем для 80% людей в возрасте 16-74 лет, что способствует повышению квалификации, переквалификации, трудоустройству и инновациям. Во втором документе - Плане действий Комиссии, принятом 4 марта 2021 года, также говорится о том, что не менее 80% людей в возрасте 16-74 лет должны обладать базовыми цифровыми навыками, что является необходимым условием для включения и участия в жизни рынка труда и общества в условиях цифровой трансформации Европы. "Как видно, лидеры ЕС призывают 74-летних людей к 2030 году приобрести цифровые навыки, чтобы быть трудоспособными, поскольку цифровые навыки теперь будут иметь важнейшее значение для интеграции на рынке труда. И все это в контексте стратегии ЕС по активному старению. Саммит европейских лидеров в Порту превратился в Варфоломеевскую ночь для европейских трудящихся, продлив трудовую жизнь до 74 лет и подготовив почву для повышения пенсионного возраста, решение о котором было принято Советом ЕС 13 октября 2020 года", - отметил Мариас. "Но у нас в Греции, стране "цветущих оранжевых апельсинов", как ее назвал поэт, как обычно никто не обращал на это внимания, хотя мы предупреждали о надвигающейся волне повышения пенсионного возраста до 74 лет по всему ЕС. Сейчас мы подходим к этому", - сказал Мариас. Сейчас в Греции возраст выхода на пенсию по старости установлен в 67 лет с минимальным страховым стажем 15 лет (4,5 тысячи рабочих дней). Однако право на полную пенсию имеют по достижении возраста 62 года и те, у кого 40 лет страхового стажа (12 тысяч рабочих дней).

https://ria.ru/20230504/fond-1869681189.html

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в мире, греция, европа, нотис мариас, евросоюз, европарламент