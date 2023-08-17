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Визовый центр Испании в Петербурге обвиняют в неправильном хранении данных

Визовый центр Испании в Петербурге обвиняют в неправильном хранении данных - РИА Новости, 17.08.2023

Визовый центр Испании в Петербурге обвиняют в неправильном хранении данных

В Санкт-Петербурге в визовом центре Испании для посторонних посетителей могут быть доступны личные данные заявителей, сообщает "Мойка 78". РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:46

2023-08-17T17:46

2023-08-17T17:46

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. В Санкт-Петербурге в визовом центре Испании для посторонних посетителей могут быть доступны личные данные заявителей, сообщает "Мойка 78".Новый визовый центр Испании в городе на Неве открылся на втором этаже бизнес-центра "Преображенский двор". Уже дважды организация попала в новостные ленты из-за "разбросанных на полу" документов и прозрачных окон, через которые видны личные данные заявителей, пишет издание.После переезда центра его операторов посадили спиной к стеклянной стене, а к ней не составляет труда подойти любому.На стеклянные панорамные окна наклеена пленка, но ее высота не дотягивает до среднего человеческого роста. При этом столы сотрудников и мониторы компьютеров хорошо просматриваются, говорится в статье.Редакция попробовала уточнить в генеральном консульстве Испании в Санкт-Петербурге политику обращения с персональными данными клиентов в визовом центре в контексте определенной открытости пространства для подачи документов, но ответ получить пока не смогла.

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, испания, санкт-петербург, визы