https://ria.ru/20230817/videoigry-1890540804.html
Путин поручил подготовить предложения по продвижению видеоигр за рубеж
Путин поручил подготовить предложения по продвижению видеоигр за рубеж - РИА Новости, 17.08.2023
Путин поручил подготовить предложения по продвижению видеоигр за рубеж
Правительство должно подготовить предложения по продвижению отечественных видеоигр в странах БРИКС, следует из поручения Владимира Путина по итогам посещения... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T09:44
2023-08-17T09:44
2023-08-17T14:40
брикс
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Правительство должно подготовить предложения по продвижению отечественных видеоигр в странах БРИКС, следует из поручения Владимира Путина по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России"."Подготовить совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр", автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения", — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.Отмечается, что срок исполнения — до 30 сентября.Кроме того, президент распорядился внести изменения в законодательство, предусматривающие полное госфинансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и подростков.Также поручено разработать программу по созданию в малых населенных пунктах центров воспроизведения аудиовизуального контента, в том числе рассмотреть вопрос создания цифрового сервиса с аудио- и видеоконтентом.Для российских организаций, занимающихся созданием цифрового контента по заказу из-за рубежа, предлагается установить нулевую ставку по налогу на добавленную стоимость.
https://ria.ru/20230801/igry-1887526248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, технологии, владимир путин, россия
БРИКС, Технологии, Владимир Путин, Россия
Путин поручил подготовить предложения по продвижению видеоигр за рубеж
Путин дал поручение по продвижению российских видеоигр в БРИКС
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Правительство должно подготовить предложения по продвижению отечественных видеоигр в странах БРИКС, следует из поручения
Владимира Путина по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России".
«
"Подготовить совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр", автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС
, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения", — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что срок исполнения — до 30 сентября.
Кроме того, президент распорядился внести изменения в законодательство, предусматривающие полное госфинансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и подростков.
Также поручено разработать программу по созданию в малых населенных пунктах центров воспроизведения аудиовизуального контента, в том числе рассмотреть вопрос создания цифрового сервиса с аудио- и видеоконтентом.
Для российских организаций, занимающихся созданием цифрового контента по заказу из-за рубежа, предлагается установить нулевую ставку по налогу на добавленную стоимость.
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