https://ria.ru/20230817/videoigry-1890540804.html

Путин поручил подготовить предложения по продвижению видеоигр за рубеж

Путин поручил подготовить предложения по продвижению видеоигр за рубеж - РИА Новости, 17.08.2023

Путин поручил подготовить предложения по продвижению видеоигр за рубеж

Правительство должно подготовить предложения по продвижению отечественных видеоигр в странах БРИКС, следует из поручения Владимира Путина по итогам посещения... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T09:44

2023-08-17T09:44

2023-08-17T14:40

брикс

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Правительство должно подготовить предложения по продвижению отечественных видеоигр в странах БРИКС, следует из поручения Владимира Путина по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России"."Подготовить совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр", автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения", — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.Отмечается, что срок исполнения — до 30 сентября.Кроме того, президент распорядился внести изменения в законодательство, предусматривающие полное госфинансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и подростков.Также поручено разработать программу по созданию в малых населенных пунктах центров воспроизведения аудиовизуального контента, в том числе рассмотреть вопрос создания цифрового сервиса с аудио- и видеоконтентом.Для российских организаций, занимающихся созданием цифрового контента по заказу из-за рубежа, предлагается установить нулевую ставку по налогу на добавленную стоимость.

https://ria.ru/20230801/igry-1887526248.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брикс, технологии, владимир путин, россия