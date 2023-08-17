https://ria.ru/20230817/vasnetsov-1890655571.html

Путин наградил посла в Кишиневе орденом Почета

Путин наградил посла в Кишиневе орденом Почета - РИА Новости, 17.08.2023

Путин наградил посла в Кишиневе орденом Почета

Посла России в Молдавии Олега Васнецова наградили Орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, соответствующий указ президента... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:14

2023-08-17T16:14

2023-08-17T16:14

политика

россия

молдавия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886334915_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_ecb735aa2be4221dadcd8620707746c4.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Посла России в Молдавии Олега Васнецова наградили Орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом Почета Васнецова Олега Владимировича - Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Молдова", - говорится в указе.

https://ria.ru/20230622/otnosheniya-1879884054.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, молдавия, владимир путин