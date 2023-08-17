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Путин наградил посла в Кишиневе орденом Почета - РИА Новости, 17.08.2023
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16:14 17.08.2023
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Путин наградил посла в Кишиневе орденом Почета
Путин наградил посла в Кишиневе орденом Почета - РИА Новости, 17.08.2023
Путин наградил посла в Кишиневе орденом Почета
Посла России в Молдавии Олега Васнецова наградили Орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, соответствующий указ президента... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:14
2023-08-17T16:14
политика
россия
молдавия
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Посла России в Молдавии Олега Васнецова наградили Орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом Почета Васнецова Олега Владимировича - Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Молдова", - говорится в указе.
https://ria.ru/20230622/otnosheniya-1879884054.html
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политика, россия, молдавия, владимир путин
Политика, Россия, Молдавия, Владимир Путин
Путин наградил посла в Кишиневе орденом Почета

Путин подписал указ о награждении посла в Молдавии Васнецова орденом Почета

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПосол России в Кишиневе Олег Васнецов
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Посол России в Кишиневе Олег Васнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Посла России в Молдавии Олега Васнецова наградили Орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом Почета Васнецова Олега Владимировича - Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Молдова", - говорится в указе.
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