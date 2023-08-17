https://ria.ru/20230817/vasnetsov-1890655571.html
Путин наградил посла в Кишиневе орденом Почета
Путин наградил посла в Кишиневе орденом Почета - РИА Новости, 17.08.2023
Путин наградил посла в Кишиневе орденом Почета
Посла России в Молдавии Олега Васнецова наградили Орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, соответствующий указ президента... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:14
2023-08-17T16:14
2023-08-17T16:14
политика
россия
молдавия
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Посла России в Молдавии Олега Васнецова наградили Орденом Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом Почета Васнецова Олега Владимировича - Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Молдова", - говорится в указе.
https://ria.ru/20230622/otnosheniya-1879884054.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, молдавия, владимир путин
Политика, Россия, Молдавия, Владимир Путин
Путин наградил посла в Кишиневе орденом Почета
Путин подписал указ о награждении посла в Молдавии Васнецова орденом Почета