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Президент Латвии созвал Совбез из-за "Вагнера" в Белоруссии - РИА Новости, 17.08.2023
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12:08 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/vagner-1890576143.html
Президент Латвии созвал Совбез из-за "Вагнера" в Белоруссии
Президент Латвии созвал Совбез из-за "Вагнера" в Белоруссии - РИА Новости, 17.08.2023
Президент Латвии созвал Совбез из-за "Вагнера" в Белоруссии
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что созвал заседание совета национальной безопасности для обсуждения ситуации на восточной границе страны и... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:08
2023-08-17T12:08
в мире
латвия
белоруссия
эдгарс ринкевичс
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что созвал заседание совета национальной безопасности для обсуждения ситуации на восточной границе страны и нахождения ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. "Сегодня я созвал заседание Совета национальной безопасности, на повестке дня политика наказаний в условиях гибридной войны, ситуация на восточной границе и нахождение группы "Вагнер" в Белоруссии", - написал Ринкевичс в социальной сети X (бывшая Twitter). Ранее правительство страны заявило, что Латвия на полгода с 11 августа усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну. Госпогранслужба Латвии сообщила, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока нелегальной миграции. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа допустил закрытие границы с Белоруссией из-за нахождения там ЧВК "Вагнер", но только в координации с Польшей и Латвией. В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Он заявил, что Польша располагает информацией, что более 100 бойцов из группы "Вагнера" якобы выдвинулись к Сувалкскому коридору недалеко от белорусского Гродно. Моравецкий заявил, что "это является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши".
https://ria.ru/20230814/vagner-1889920886.html
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в мире, латвия, белоруссия, эдгарс ринкевичс, чвк "вагнер"
В мире, Латвия, Белоруссия, Эдгарс Ринкевичс, ЧВК "Вагнер"
Президент Латвии созвал Совбез из-за "Вагнера" в Белоруссии

Ринкевичс созвал заседание Совбеза Латвии из-за "Вагнера" в Белоруссии

© AP Photo / Darko VojinovicЛатвийский государственный и политический деятель Эдгарс Ринкевичс
Латвийский государственный и политический деятель Эдгарс Ринкевичс - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Латвийский государственный и политический деятель Эдгарс Ринкевичс. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что созвал заседание совета национальной безопасности для обсуждения ситуации на восточной границе страны и нахождения ЧВК "Вагнер" в Белоруссии.
"Сегодня я созвал заседание Совета национальной безопасности, на повестке дня политика наказаний в условиях гибридной войны, ситуация на восточной границе и нахождение группы "Вагнер" в Белоруссии", - написал Ринкевичс в социальной сети X (бывшая Twitter).
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Ранее правительство страны заявило, что Латвия на полгода с 11 августа усиливает режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией, из-за участившихся случаев незаконного проникновения в страну. Госпогранслужба Латвии сообщила, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока нелегальной миграции.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа допустил закрытие границы с Белоруссией из-за нахождения там ЧВК "Вагнер", но только в координации с Польшей и Латвией.
В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Он заявил, что Польша располагает информацией, что более 100 бойцов из группы "Вагнера" якобы выдвинулись к Сувалкскому коридору недалеко от белорусского Гродно. Моравецкий заявил, что "это является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши".
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В миреЛатвияБелоруссияЭдгарс РинкевичсЧВК "Вагнер"
 
 
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