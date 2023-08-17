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Житель Приморского края в паводок уехал из села на электросамокате и утонул - РИА Новости, 17.08.2023
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15:00 17.08.2023
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Житель Приморского края в паводок уехал из села на электросамокате и утонул
Житель Приморского края в паводок уехал из села на электросамокате и утонул - РИА Новости, 17.08.2023
Житель Приморского края в паводок уехал из села на электросамокате и утонул
Житель Приморья во время паводка отправился на электросамокате из села Воскресенка в Спасск-Дальний и перестал выходить на связь, в четверг его тело обнаружили... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:00
2023-08-17T15:00
происшествия
спасск-дальний
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Житель Приморья во время паводка отправился на электросамокате из села Воскресенка в Спасск-Дальний и перестал выходить на связь, в четверг его тело обнаружили в реке Кулешовка, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, заявление о безвестном исчезновении местного жителя 1964 года рождения поступило 15 августа в отделение полиции Спасска-Дальнего. "(Мужчина - ред.) в период прохождения паводка отправился на электросамокате из села Воскресенка в Спасск-Дальний по просёлочной дороге, после чего перестал выходить на связь. Сегодня тело мужчины обнаружено в реке Кулешовка", - говорится в сообщении. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. По данным на четверг, подтопленными остаются 44 многоквартирных и 258 частных домов, а также 615 придомовых участков. В крае введен региональный режим ЧС.
https://ria.ru/20230816/pavodki-1890327501.html
спасск-дальний
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происшествия, спасск-дальний, приморский край
Происшествия, Спасск-Дальний, Приморский край
Житель Приморского края в паводок уехал из села на электросамокате и утонул

В Приморье в реке нашли тело мужчины, уехавшего в паводок на электросамокате

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Житель Приморья во время паводка отправился на электросамокате из села Воскресенка в Спасск-Дальний и перестал выходить на связь, в четверг его тело обнаружили в реке Кулешовка, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, заявление о безвестном исчезновении местного жителя 1964 года рождения поступило 15 августа в отделение полиции Спасска-Дальнего.
"(Мужчина - ред.) в период прохождения паводка отправился на электросамокате из села Воскресенка в Спасск-Дальний по просёлочной дороге, после чего перестал выходить на связь. Сегодня тело мужчины обнаружено в реке Кулешовка", - говорится в сообщении.
Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. По данным на четверг, подтопленными остаются 44 многоквартирных и 258 частных домов, а также 615 придомовых участков. В крае введен региональный режим ЧС.
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ПроисшествияСпасск-ДальнийПриморский край
 
 
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