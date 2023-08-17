https://ria.ru/20230817/utoplenie-1890630369.html

Житель Приморского края в паводок уехал из села на электросамокате и утонул

Житель Приморского края в паводок уехал из села на электросамокате и утонул - РИА Новости, 17.08.2023

Житель Приморского края в паводок уехал из села на электросамокате и утонул

Житель Приморья во время паводка отправился на электросамокате из села Воскресенка в Спасск-Дальний и перестал выходить на связь, в четверг его тело обнаружили... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:00

2023-08-17T15:00

2023-08-17T15:00

происшествия

спасск-дальний

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Житель Приморья во время паводка отправился на электросамокате из села Воскресенка в Спасск-Дальний и перестал выходить на связь, в четверг его тело обнаружили в реке Кулешовка, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, заявление о безвестном исчезновении местного жителя 1964 года рождения поступило 15 августа в отделение полиции Спасска-Дальнего. "(Мужчина - ред.) в период прохождения паводка отправился на электросамокате из села Воскресенка в Спасск-Дальний по просёлочной дороге, после чего перестал выходить на связь. Сегодня тело мужчины обнаружено в реке Кулешовка", - говорится в сообщении. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Подтопило тысячи многоквартирных и частных домов. По данным на четверг, подтопленными остаются 44 многоквартирных и 258 частных домов, а также 615 придомовых участков. В крае введен региональный режим ЧС.

https://ria.ru/20230816/pavodki-1890327501.html

спасск-дальний

приморский край

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, спасск-дальний, приморский край