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СТЦ: в России осталось около 10 магазинов Uniqlo
СТЦ: в России осталось около 10 магазинов Uniqlo - РИА Новости, 17.08.2023
СТЦ: в России осталось около 10 магазинов Uniqlo
Порядка 10 магазинов, все из которых закрыты, осталось у японского бренда Uniqlo в России, однако арендодатели, несмотря на поступающую оплату, не готовы больше РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T06:22
2023-08-17T06:22
2023-08-17T06:22
экономика
россия
uniqlo
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Порядка 10 магазинов, все из которых закрыты, осталось у японского бренда Uniqlo в России, однако арендодатели, несмотря на поступающую оплату, не готовы больше ждать и предлагают помещения отечественным и турецким брендам, рассказал РИА Новости президент Союза торговых центров Булат Шакиров. "До марта 2022 года на территории РФ работали 50 магазинов Uniqlo... На январь 2023 года их осталось 27, и все они были закрыты. Сейчас, по нашим данным, осталось около 10 магазинов", - заявил он. Эксперт отметил, что, по данным союза, компания платила за все объекты, но "никому не нужны закрытые витрины". "Большая часть арендодателей уже не готовы ждать и активно предлагают помещения Uniqlo российским, турецким брендам, а также размещают department store российских дизайнеров", - подчеркнул Шакиров. Источник на рынке, в свою очередь, сообщил агентству, что много помещений бренда забрали Lady & Gentleman под новую сеть Just Clothes, часть также отошла "Снежной королеве", Melon Fashion Group, Gloria Jeans и Lime. Собеседник также уточнил, что Uniqlo уволила и своего директора по развитию в России, которая отвечала за недвижимость. РИА Новости направило запрос в Минпромторг РФ. В марте 2022 года японский бренд Uniqlo заявил, что приостанавливает деятельность в России из-за возникших трудностей, в том числе и работу интернет-магазина. При этом компания не объявляла о полном уходе из страны и обещала поддерживать сотрудников. В середине июня 2023 года статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов также отметил, что компания пока не приняла решение об уходе с российского рынка, хотя магазины сейчас закрыты.
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РИА Новости
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экономика, россия, uniqlo, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов
Экономика, Россия, Uniqlo, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Виктор Евтухов
СТЦ: в России осталось около 10 магазинов Uniqlo
СТЦ: в России осталось около 10 магазинов Uniqlo
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Порядка 10 магазинов, все из которых закрыты, осталось у японского бренда Uniqlo в России, однако арендодатели, несмотря на поступающую оплату, не готовы больше ждать и предлагают помещения отечественным и турецким брендам, рассказал РИА Новости президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
«
"До марта 2022 года на территории РФ работали 50 магазинов Uniqlo... На январь 2023 года их осталось 27, и все они были закрыты. Сейчас, по нашим данным, осталось около 10 магазинов", - заявил он.
Эксперт отметил, что, по данным союза, компания платила за все объекты, но "никому не нужны закрытые витрины". "Большая часть арендодателей уже не готовы ждать и активно предлагают помещения Uniqlo российским, турецким брендам, а также размещают department store российских дизайнеров", - подчеркнул Шакиров.
Источник на рынке, в свою очередь, сообщил агентству, что много помещений бренда забрали Lady & Gentleman под новую сеть Just Clothes, часть также отошла "Снежной королеве", Melon Fashion Group, Gloria Jeans и Lime. Собеседник также уточнил, что Uniqlo уволила и своего директора по развитию в России, которая отвечала за недвижимость.
РИА Новости направило запрос в Минпромторг
РФ.
В марте 2022 года японский бренд Uniqlo заявил, что приостанавливает деятельность в России из-за возникших трудностей, в том числе и работу интернет-магазина. При этом компания не объявляла о полном уходе из страны и обещала поддерживать сотрудников. В середине июня 2023 года статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов
также отметил, что компания пока не приняла решение об уходе с российского рынка, хотя магазины сейчас закрыты.
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