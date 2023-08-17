https://ria.ru/20230817/uniqlo-1890526075.html

СТЦ: в России осталось около 10 магазинов Uniqlo

СТЦ: в России осталось около 10 магазинов Uniqlo - РИА Новости, 17.08.2023

СТЦ: в России осталось около 10 магазинов Uniqlo

Порядка 10 магазинов, все из которых закрыты, осталось у японского бренда Uniqlo в России, однако арендодатели, несмотря на поступающую оплату, не готовы больше РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T06:22

2023-08-17T06:22

2023-08-17T06:22

экономика

россия

uniqlo

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Порядка 10 магазинов, все из которых закрыты, осталось у японского бренда Uniqlo в России, однако арендодатели, несмотря на поступающую оплату, не готовы больше ждать и предлагают помещения отечественным и турецким брендам, рассказал РИА Новости президент Союза торговых центров Булат Шакиров. "До марта 2022 года на территории РФ работали 50 магазинов Uniqlo... На январь 2023 года их осталось 27, и все они были закрыты. Сейчас, по нашим данным, осталось около 10 магазинов", - заявил он. Эксперт отметил, что, по данным союза, компания платила за все объекты, но "никому не нужны закрытые витрины". "Большая часть арендодателей уже не готовы ждать и активно предлагают помещения Uniqlo российским, турецким брендам, а также размещают department store российских дизайнеров", - подчеркнул Шакиров. Источник на рынке, в свою очередь, сообщил агентству, что много помещений бренда забрали Lady & Gentleman под новую сеть Just Clothes, часть также отошла "Снежной королеве", Melon Fashion Group, Gloria Jeans и Lime. Собеседник также уточнил, что Uniqlo уволила и своего директора по развитию в России, которая отвечала за недвижимость. РИА Новости направило запрос в Минпромторг РФ. В марте 2022 года японский бренд Uniqlo заявил, что приостанавливает деятельность в России из-за возникших трудностей, в том числе и работу интернет-магазина. При этом компания не объявляла о полном уходе из страны и обещала поддерживать сотрудников. В середине июня 2023 года статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов также отметил, что компания пока не приняла решение об уходе с российского рынка, хотя магазины сейчас закрыты.

https://ria.ru/20230816/aktivy-1890359907.html

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экономика, россия, uniqlo, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов