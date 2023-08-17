https://ria.ru/20230817/ukraina-1890718953.html

Лукашенко призвал Украину делать шаги к миру

Лукашенко призвал Украину делать шаги к миру - РИА Новости, 17.08.2023

Лукашенко призвал Украину делать шаги к миру

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине для восстановления надо делать шаги к миру. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T22:55

2023-08-17T22:55

2023-08-17T22:55

в мире

украина

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир зеленский

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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине для восстановления надо делать шаги к миру. "Надо идти к миру. Да, можно бороться за эти территории… Но метод надо другой избрать: воюя за эти территории, вы потеряете эти", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном в ее YouTube-канале, чертя указкой по карте Украины. На просьбу журналистки дать совет украинцам, Лукашенко заявил, что не хочет делать это экспромтом. "Но банально надо прекратить войну", - подчеркнул он. Президент Белоруссии заявил, что на Украине все продается и покупается и надо наводить порядок в стране на основе "нормальных принципов справедливости". По его словам, нужно менять ситуацию с олигархами, нужно создавать армию, которая будет защищать не олигархов, а народ, нужно восстанавливать экономику. Отвечая на вопрос журналистки, когда на Украине ситуация пошла "не так", Лукашенко заявил, что негативное развитие событий началось из-за разворовывания Украины и из-за бездумной "прихватизации", в результате чего обычные люди остались обиженными. По его словам, олигархи и силовики создали на Украине массу центров силы, "растащили Украину". По мнению Лукашенко, в любой стране должна быть государственная вертикаль, стержень – за что, например, критикуют на Западе Белоруссию, обвиняя в диктатуре. Он подчеркнул, что такой стержень консолидирует народ в стране. При этом Лукашенко заметил, что белорусским властям "удалось достучаться до людей" после массовых протестов оппозиции на фоне президентских выборов 2020 года. Лукашенко также заявил, что изначально ему понравился Владимир Зеленский как человек, но признался, что "чуть-чуть переоценил" его. "У меня только одни сейчас слова (для Зеленского – ред.). Я бы ему сказал: "Володя, война идет у тебя в стране, на твоей земле. Надо сделать все, чтобы не было хуже. Да, что свершилось, то свершилось. За это придется отвечать тем, кто в этом виноват. Но, исходя из сегодняшней ситуации, надо остановиться. Негативное развитие событий надо остановить. Оно негативным будет прежде всего для Украины". Это единственное, что я ему сегодня хочу сказать, чтобы он это услышал. И отсюда начинать плясать", - сказал Лукашенко. Он добавил, что Зеленский и его команда, вероятно, посмотрят это интервью белорусского президента. "Они люди неглупые: анализируют, читают все, делают выводы. Но глупцы они в том, что они неправильные выводы делают", - сказал Лукашенко. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890718104.html

https://ria.ru/20230817/putin-1890711822.html

https://ria.ru/20230817/provokatsiya-1890705540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир зеленский