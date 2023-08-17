https://ria.ru/20230817/ukraina-1890713628.html

"Пять-десять километров". Зеленского предупредили о потере двух городов

"Пять-десять километров". Зеленского предупредили о потере двух городов - РИА Новости, 17.08.2023

"Пять-десять километров". Зеленского предупредили о потере двух городов

Украина может потерять контроль над Купянском и Харьковом из-за провалов ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:52

2023-08-17T21:52

2023-08-17T22:58

специальная военная операция на украине

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скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Купянском и Харьковом из-за провалов ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украинская линия обороны у Купянска разбита, а российские войска продвигаются по пять, десять, пятнадцать километров в день, угрожая войти в город. Он скоро падет. А дальше Харьков", — пояснил военный.По его мнению, Украина может потерпеть стратегическое поражение уже к концу лета или в начале осени. Об этом свидетельствуют огромные потери ВСУ среди личного состава, которые киевские власти едва ли смогут восполнить, добавил Риттер."Это начало конца. Мы находимся в ситуации, когда Россия оказывает давление по всей линии фронта, украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону", — резюмировал экс-разведчик.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".На минувшей неделе Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале августа российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890696469.html

https://ria.ru/20230817/kharkov-1890657111.html

https://ria.ru/20230817/vsu-1890630066.html

украина

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в мире, украина, россия, харьков, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато