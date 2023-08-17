https://ria.ru/20230817/ukraina-1890698267.html

Лукашенко назвал условия для вступления Белоруссии в конфликт на Украине

Лукашенко назвал условия для вступления Белоруссии в конфликт на Украине - РИА Новости, 17.08.2023

Лукашенко назвал условия для вступления Белоруссии в конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, что Минск не вступит в военные действия на Украине, если... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:23

2023-08-17T19:23

2023-08-17T19:27

специальная военная операция на украине

минск

украина

белоруссия

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, что Минск не вступит в военные действия на Украине, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать России будет всегда."Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда", - заявил Лукашенко в интервью.Он подчеркнул, что Россия для Белоруссии - союзник."Вам 55 стран помогают, а России, вот так открыто, только Беларусь", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

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минск, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко