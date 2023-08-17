https://ria.ru/20230817/ukraina-1890696469.html

"Пойдут на запад". В США пришли в ужас из-за маневра России на Украине

"Пойдут на запад". В США пришли в ужас из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 17.08.2023

"Пойдут на запад". В США пришли в ужас из-за маневра России на Украине

Российские войска успешно проводят операцию по уничтожению военной инфраструктуры Украины в ответ на западные поставки, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:13

2023-08-17T19:13

2023-08-17T19:26

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специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска успешно проводят операцию по уничтожению военной инфраструктуры Украины в ответ на западные поставки, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Россия уничтожает военные объекты на территории Украины, включая склады с оружием и боеприпасами, а также совершает удары по центрам принятия решения", — отметил военный.Полковник подчеркнул, что Киев использует западные ракеты для совершения атак вглубь российской территории. В результате ВС России будут вынуждены пойти на запад для обеспечения безопасности, считает он.Офицер добавил, что западные поставки, включая ракеты Storm Shadow, не повлияли на положение ВСУ, но спровоцировали ответную реакцию Москвы."Стремление НАТО накачать ВСУ различными типами вооружений бессмысленно <…> Это не изменит исхода конфликта <…> и не спасет режим Владимира Зеленского от краха", — резюмировал Макгрегор.Российские войска начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября прошлого года. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Владимир Путин подчеркивал, что украинские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа такие преступления просто невозможно.

https://ria.ru/20230817/vsu-1890630066.html

https://ria.ru/20230817/kharkov-1890657111.html

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в мире, украина, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, киев, россия