https://ria.ru/20230817/ukraina-1890611869.html

Карательный поход. Украина вступает на чужую территорию

Карательный поход. Украина вступает на чужую территорию - РИА Новости, 17.08.2023

Карательный поход. Украина вступает на чужую территорию

Британская разведка МИ-6 подготовила к отправке в Африку отряд из сотни украинских националистов, сообщают российские военно-дипломатические источники. Основные РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:38

2023-08-17T14:38

2023-08-17T14:54

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Британская разведка МИ-6 подготовила к отправке в Африку отряд из сотни украинских националистов, сообщают российские военно-дипломатические источники. Основные задачи боевиков — политические убийства и диверсии для борьбы с влиянием Москвы на континенте. Почему Лондон решил использовать украинцев — в материале РИА Новости.Новый фронтУспех российской внешней политики в Африке и все большая независимость стран континента не дает покоя бывшим колонизаторам. Великобритания, как и Франция, в свое время контролировала здесь обширные территории, но утратила их в XX веке. Теперь пытается повернуть историю вспять.Противостояние с Москвой в Африке — часть внешнеполитической доктрины Лондона. Глава британского МИД Джеймс Клеверли в прошлом году сообщил о долгосрочной стратегии для этого направления, призванной "не допустить распространения российского влияния".Каратели БудановаПо информации источников, в июле Зеленский в ответ на просьбу Лондона дал распоряжение СБУ, ГУР и Минобороны помочь британской разведке и Специальной авиадесантной службе (SAS) отобрать 100 украинских националистов с опытом боевых действий против российских войск.Англичане провели с ними дополнительную подготовку. Их главные задачи: диверсии на объектах инфраструктуры, а также убийства африканских лидеров, ориентированных на Россию. Ожидается, что диверсионно-карательный отряд отправится из порта Измаил в суданский город Омдурман ближе к концу половины августа.Возглавит отряд подполковник ГУР Виталий Пращук. Он родился в Винницкой области в 1980-м. Окончил Харьковский экономико-правовой университет и Национальную академию госуправления при президенте Украины. Участвовал в боевых действиях в ЛНР и ДНР. В 2014-2016-м занимал должность командира диверсионно-разведывательной группы, с 2015-го числился в 73-м морском центре спецназначения. Ранее уже привлекался к совместным спецоперациям ГУР и британской разведки в Зимбабве.Фигурант нескольких уголовных дел за угон автомобиля, хулиганство, избиение дочери и бывшей супруги. В 2019-м безуспешно пытался избраться в Верховную раду от "Слуги народа". Зачем Украине Африка?Отправка боевиков на Черный континент вписывается и во внешнеполитическую стратегию киевского режима. В июле прошлого года глава МИД Дмитрий Кулеба рассуждал о необходимости "возвращения" в Африку. Дескать, Украина ослабила там позиции, поскольку сосредоточилась "на евроатлантической тематике". На самом деле за 30 лет независимости Киев для этого региона ничего не сделал.Кулеба посещал африканские страны в октябре 2022-го, мае и июле 2023-го, пытаясь заручиться поддержкой, однако особого успеха не снискал. Местные власти не следуют западной повестке и призывают к дипломатическому урегулированию конфликта. Мирная миссия шести государств — ЮАР, Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта — в мае предложила сесть за стол переговоров без вывода российских войск. Это для киевского режима неприемлемо.Использование украинцев в Африке с точки зрения Лондона логично, считает политолог Александр Дудчак."Боевики ГУР знакомы с тактикой российских военных. В Африке они принесут британской короне и всему Западу гораздо больше пользы", — говорит он.Но это связано и с большими политическими рисками. "У африканцев Украина станет ассоциироваться с Западом и колонизаторами. Мир увидит, что в Москве не преувеличивали, когда объясняли, с кем именно ведут борьбу и за что. Россия отстаивает в том числе и интересы стран Черного континента", — подчеркивает Дудчак.Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев призвал осторожнее относиться к тому, что выходит из стен МИ-6. "Это крайне лживая организация. Подготовить группу для действий в Африке сложно. На Украине еще остались советские специалисты из тех, кто принимал участие в конфликте в Анголе. Возможно, обратились к ним", — рассуждает политолог.Но появление таких диверсантов крайне опасно. "В некоторых странах белых людей, которые носят форму российских ЧВК, очень поддерживают местные. В годы Второй мировой фашисты надевали советскую форму и поджигали украинские, белорусские села, чтобы дискредитировать Красную армию. Это может повториться", — предупреждает Суздальцев.Запад совершил хорошо продуманный шаг против России и государств Северной Африки. Необходимо оперативно решить, как противодействовать.

https://ria.ru/20230811/afrika-1889328107.html

https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html

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