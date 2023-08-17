Рейтинг@Mail.ru
Карательный поход. Украина вступает на чужую территорию - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 17.08.2023 (обновлено: 14:54 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890611869.html
Карательный поход. Украина вступает на чужую территорию
Карательный поход. Украина вступает на чужую территорию - РИА Новости, 17.08.2023
Карательный поход. Украина вступает на чужую территорию
Британская разведка МИ-6 подготовила к отправке в Африку отряд из сотни украинских националистов, сообщают российские военно-дипломатические источники. Основные РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:38
2023-08-17T14:54
украина
африка
россия
дмитрий кулеба
верховная рада украины
служба безопасности украины
политика
гур минобороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58431f294bf2d0d54a6a5d41b96b161e.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Британская разведка МИ-6 подготовила к отправке в Африку отряд из сотни украинских националистов, сообщают российские военно-дипломатические источники. Основные задачи боевиков — политические убийства и диверсии для борьбы с влиянием Москвы на континенте. Почему Лондон решил использовать украинцев — в материале РИА Новости.Новый фронтУспех российской внешней политики в Африке и все большая независимость стран континента не дает покоя бывшим колонизаторам. Великобритания, как и Франция, в свое время контролировала здесь обширные территории, но утратила их в XX веке. Теперь пытается повернуть историю вспять.Противостояние с Москвой в Африке — часть внешнеполитической доктрины Лондона. Глава британского МИД Джеймс Клеверли в прошлом году сообщил о долгосрочной стратегии для этого направления, призванной "не допустить распространения российского влияния".Каратели БудановаПо информации источников, в июле Зеленский в ответ на просьбу Лондона дал распоряжение СБУ, ГУР и Минобороны помочь британской разведке и Специальной авиадесантной службе (SAS) отобрать 100 украинских националистов с опытом боевых действий против российских войск.Англичане провели с ними дополнительную подготовку. Их главные задачи: диверсии на объектах инфраструктуры, а также убийства африканских лидеров, ориентированных на Россию. Ожидается, что диверсионно-карательный отряд отправится из порта Измаил в суданский город Омдурман ближе к концу половины августа.Возглавит отряд подполковник ГУР Виталий Пращук. Он родился в Винницкой области в 1980-м. Окончил Харьковский экономико-правовой университет и Национальную академию госуправления при президенте Украины. Участвовал в боевых действиях в ЛНР и ДНР. В 2014-2016-м занимал должность командира диверсионно-разведывательной группы, с 2015-го числился в 73-м морском центре спецназначения. Ранее уже привлекался к совместным спецоперациям ГУР и британской разведки в Зимбабве.Фигурант нескольких уголовных дел за угон автомобиля, хулиганство, избиение дочери и бывшей супруги. В 2019-м безуспешно пытался избраться в Верховную раду от "Слуги народа". Зачем Украине Африка?Отправка боевиков на Черный континент вписывается и во внешнеполитическую стратегию киевского режима. В июле прошлого года глава МИД Дмитрий Кулеба рассуждал о необходимости "возвращения" в Африку. Дескать, Украина ослабила там позиции, поскольку сосредоточилась "на евроатлантической тематике". На самом деле за 30 лет независимости Киев для этого региона ничего не сделал.Кулеба посещал африканские страны в октябре 2022-го, мае и июле 2023-го, пытаясь заручиться поддержкой, однако особого успеха не снискал. Местные власти не следуют западной повестке и призывают к дипломатическому урегулированию конфликта. Мирная миссия шести государств — ЮАР, Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта — в мае предложила сесть за стол переговоров без вывода российских войск. Это для киевского режима неприемлемо.Использование украинцев в Африке с точки зрения Лондона логично, считает политолог Александр Дудчак."Боевики ГУР знакомы с тактикой российских военных. В Африке они принесут британской короне и всему Западу гораздо больше пользы", — говорит он.Но это связано и с большими политическими рисками. "У африканцев Украина станет ассоциироваться с Западом и колонизаторами. Мир увидит, что в Москве не преувеличивали, когда объясняли, с кем именно ведут борьбу и за что. Россия отстаивает в том числе и интересы стран Черного континента", — подчеркивает Дудчак.Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев призвал осторожнее относиться к тому, что выходит из стен МИ-6. "Это крайне лживая организация. Подготовить группу для действий в Африке сложно. На Украине еще остались советские специалисты из тех, кто принимал участие в конфликте в Анголе. Возможно, обратились к ним", — рассуждает политолог.Но появление таких диверсантов крайне опасно. "В некоторых странах белых людей, которые носят форму российских ЧВК, очень поддерживают местные. В годы Второй мировой фашисты надевали советскую форму и поджигали украинские, белорусские села, чтобы дискредитировать Красную армию. Это может повториться", — предупреждает Суздальцев.Запад совершил хорошо продуманный шаг против России и государств Северной Африки. Необходимо оперативно решить, как противодействовать.
https://ria.ru/20230811/afrika-1889328107.html
https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html
украина
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bb0b68b835e35e6b72ab16b90ef5bbf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, африка, россия, дмитрий кулеба, верховная рада украины, служба безопасности украины, политика, гур минобороны украины, кирилл буданов
Украина, Африка, Россия, Дмитрий Кулеба, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Политика, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов

Карательный поход. Украина вступает на чужую территорию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Артемовске
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Британская разведка МИ-6 подготовила к отправке в Африку отряд из сотни украинских националистов, сообщают российские военно-дипломатические источники. Основные задачи боевиков — политические убийства и диверсии для борьбы с влиянием Москвы на континенте. Почему Лондон решил использовать украинцев — в материале РИА Новости.

Новый фронт

Успех российской внешней политики в Африке и все большая независимость стран континента не дает покоя бывшим колонизаторам. Великобритания, как и Франция, в свое время контролировала здесь обширные территории, но утратила их в XX веке. Теперь пытается повернуть историю вспять.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПленарное заедание II саммита Россия — Африка
Пленарное заедание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Пленарное заедание II саммита Россия — Африка
Противостояние с Москвой в Африке — часть внешнеполитической доктрины Лондона. Глава британского МИД Джеймс Клеверли в прошлом году сообщил о долгосрочной стратегии для этого направления, призванной "не допустить распространения российского влияния".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Запад запаниковал. Франция готовится к войне
11 августа, 08:00

Каратели Буданова

По информации источников, в июле Зеленский в ответ на просьбу Лондона дал распоряжение СБУ, ГУР и Минобороны помочь британской разведке и Специальной авиадесантной службе (SAS) отобрать 100 украинских националистов с опытом боевых действий против российских войск.
Англичане провели с ними дополнительную подготовку. Их главные задачи: диверсии на объектах инфраструктуры, а также убийства африканских лидеров, ориентированных на Россию. Ожидается, что диверсионно-карательный отряд отправится из порта Измаил в суданский город Омдурман ближе к концу половины августа.
Возглавит отряд подполковник ГУР Виталий Пращук. Он родился в Винницкой области в 1980-м. Окончил Харьковский экономико-правовой университет и Национальную академию госуправления при президенте Украины. Участвовал в боевых действиях в ЛНР и ДНР. В 2014-2016-м занимал должность командира диверсионно-разведывательной группы, с 2015-го числился в 73-м морском центре спецназначения. Ранее уже привлекался к совместным спецоперациям ГУР и британской разведки в Зимбабве.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные
Фигурант нескольких уголовных дел за угон автомобиля, хулиганство, избиение дочери и бывшей супруги. В 2019-м безуспешно пытался избраться в Верховную раду от "Слуги народа".

Зачем Украине Африка?

Отправка боевиков на Черный континент вписывается и во внешнеполитическую стратегию киевского режима. В июле прошлого года глава МИД Дмитрий Кулеба рассуждал о необходимости "возвращения" в Африку. Дескать, Украина ослабила там позиции, поскольку сосредоточилась "на евроатлантической тематике". На самом деле за 30 лет независимости Киев для этого региона ничего не сделал.
© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Кулеба посещал африканские страны в октябре 2022-го, мае и июле 2023-го, пытаясь заручиться поддержкой, однако особого успеха не снискал. Местные власти не следуют западной повестке и призывают к дипломатическому урегулированию конфликта. Мирная миссия шести государств — ЮАР, Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта — в мае предложила сесть за стол переговоров без вывода российских войск. Это для киевского режима неприемлемо.
Использование украинцев в Африке с точки зрения Лондона логично, считает политолог Александр Дудчак.
"Боевики ГУР знакомы с тактикой российских военных. В Африке они принесут британской короне и всему Западу гораздо больше пользы", — говорит он.
© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат отряда специального назначения Украины в Донецкой области
Солдат отряда специального назначения Украины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат отряда специального назначения Украины в Донецкой области
Но это связано и с большими политическими рисками. "У африканцев Украина станет ассоциироваться с Западом и колонизаторами. Мир увидит, что в Москве не преувеличивали, когда объясняли, с кем именно ведут борьбу и за что. Россия отстаивает в том числе и интересы стран Черного континента", — подчеркивает Дудчак.
Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев призвал осторожнее относиться к тому, что выходит из стен МИ-6. "Это крайне лживая организация. Подготовить группу для действий в Африке сложно. На Украине еще остались советские специалисты из тех, кто принимал участие в конфликте в Анголе. Возможно, обратились к ним", — рассуждает политолог.
© AP Photo / Alastair GrantШтаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне
Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне
Но появление таких диверсантов крайне опасно. "В некоторых странах белых людей, которые носят форму российских ЧВК, очень поддерживают местные. В годы Второй мировой фашисты надевали советскую форму и поджигали украинские, белорусские села, чтобы дискредитировать Красную армию. Это может повториться", — предупреждает Суздальцев.
Запад совершил хорошо продуманный шаг против России и государств Северной Африки. Необходимо оперативно решить, как противодействовать.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Осталось недолго. Зеленский подписал себе приговор
15 августа, 08:00
 
УкраинаАфрикаРоссияДмитрий КулебаВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныПолитикаГУР Минобороны УкраиныКирилл Буданов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала