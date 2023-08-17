На Украине заявили, что боевики "Азова"* снова участвуют в боевых действиях
Нацгвардия Украины: боевики "Азова" вернулись в зону боевых действий
© AP Photo / Efrem LukatskyДобровольцы батальона "Азов"*
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добровольцы батальона "Азов"*. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Боевики батальона "Азов"*, вернувшиеся из Турции, снова принимают участие в боевых действиях, заявил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center, который координирует украинское Минобороны.
«
"Бригада специального назначения "Азов"* восстановилась и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — сказал Уршалович.
В начале июля президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего сообщил, что вместе с ним в Киев возвращаются главари "Азова" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных (Россия тогда получила 56 человек). По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта.
В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.
* Террористическая организация, запрещенная в России.