https://ria.ru/20230817/ukraina-1890597074.html

На Украине заявили, что боевики "Азова"* снова участвуют в боевых действиях

На Украине заявили, что боевики "Азова"* снова участвуют в боевых действиях - РИА Новости, 17.08.2023

На Украине заявили, что боевики "Азова"* снова участвуют в боевых действиях

Боевики батальона "Азов"*, вернувшиеся из Турции, снова принимают участие в боевых действиях, заявил временно исполняющий обязанности директора департамента... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:53

2023-08-17T12:53

2023-08-17T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

нато

батальон "азов"

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Боевики батальона "Азов"*, вернувшиеся из Турции, снова принимают участие в боевых действиях, заявил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center, который координирует украинское Минобороны."Бригада специального назначения "Азов"* восстановилась и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — сказал Уршалович.В начале июля президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего сообщил, что вместе с ним в Киев возвращаются главари "Азова" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных (Россия тогда получила 56 человек). По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта.В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе. * Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, батальон "азов"