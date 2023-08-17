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На Украине заявили, что боевики "Азова"* снова участвуют в боевых действиях - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 17.08.2023 (обновлено: 16:58 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890597074.html
На Украине заявили, что боевики "Азова"* снова участвуют в боевых действиях
На Украине заявили, что боевики "Азова"* снова участвуют в боевых действиях - РИА Новости, 17.08.2023
На Украине заявили, что боевики "Азова"* снова участвуют в боевых действиях
Боевики батальона "Азов"*, вернувшиеся из Турции, снова принимают участие в боевых действиях, заявил временно исполняющий обязанности директора департамента... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:53
2023-08-17T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
батальон "азов"
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Боевики батальона "Азов"*, вернувшиеся из Турции, снова принимают участие в боевых действиях, заявил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center, который координирует украинское Минобороны.&quot;Бригада специального назначения &quot;Азов&quot;* восстановилась и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества&quot;, — сказал Уршалович.В начале июля президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего сообщил, что вместе с ним в Киев возвращаются главари "Азова" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных (Россия тогда получила 56 человек). По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта.В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе. * Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, батальон "азов"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Батальон "Азов"
На Украине заявили, что боевики "Азова"* снова участвуют в боевых действиях

Нацгвардия Украины: боевики "Азова" вернулись в зону боевых действий

© AP Photo / Efrem LukatskyДобровольцы батальона "Азов"*
Добровольцы батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добровольцы батальона "Азов"*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Боевики батальона "Азов"*, вернувшиеся из Турции, снова принимают участие в боевых действиях, заявил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center, который координирует украинское Минобороны.
«

"Бригада специального назначения "Азов"* восстановилась и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — сказал Уршалович.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего сообщил, что вместе с ним в Киев возвращаются главари "Азова" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года, а в сентябре в результате обмена передали Украине среди 215 военнопленных (Россия тогда получила 56 человек). По условиям соглашения, боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта.
В Кремле передачу главарей "Азова"* Киеву расценили как нарушение договоренностей со стороны Турции. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Бойцы националистического батальона Азов* в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОБатальон "Азов"
 
 
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