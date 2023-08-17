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Зеленский поручил донести до Запада, какой конкретно помощи хочет Украина - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 17.08.2023 (обновлено: 12:25 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890582786.html
Зеленский поручил донести до Запада, какой конкретно помощи хочет Украина
Зеленский поручил донести до Запада, какой конкретно помощи хочет Украина - РИА Новости, 17.08.2023
Зеленский поручил донести до Запада, какой конкретно помощи хочет Украина
Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что поручил министерству иностранных дел и министерству обороны донести Западу, что именно Украина хочет... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:22
2023-08-17T12:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что поручил министерству иностранных дел и министерству обороны донести Западу, что именно Украина хочет получить в пакетах оборонной помощи. "Ежедневный селектор. Держим на постоянном контроле поставки техники и боеприпасов, темпы собственного производства. МИД и МО получили поручение поработать с партнерами, чтобы в следующих оборонных пакетах было именно то, что нужно", - написал Зеленский. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский поручил донести до Запада, какой конкретно помощи хочет Украина

Зеленский поручил МИД и Минобороны добиться поставок с Запада того, что нужно

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что поручил министерству иностранных дел и министерству обороны донести Западу, что именно Украина хочет получить в пакетах оборонной помощи.
"Ежедневный селектор. Держим на постоянном контроле поставки техники и боеприпасов, темпы собственного производства. МИД и МО получили поручение поработать с партнерами, чтобы в следующих оборонных пакетах было именно то, что нужно", - написал Зеленский.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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