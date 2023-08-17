https://ria.ru/20230817/ukraina-1890571741.html
Кулеба отрицает давление Запада с требованиями ускорить наступление
Кулеба отрицает давление Запада с требованиями ускорить наступление - РИА Новости, 17.08.2023
Кулеба отрицает давление Запада с требованиями ускорить наступление
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отрицает, что западные союзники оказывают давление на Киев, чтобы он ускорил свое контрнаступление. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:52
2023-08-17T11:52
2023-08-17T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
вооруженные силы украины
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дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отрицает, что западные союзники оказывают давление на Киев, чтобы он ускорил свое контрнаступление. "Мы не чувствуем (давления - ред.). Есть усиление голосов комментаторов и экспертов в публичном пространстве. Это существует, но все исчезнет... после первой громкой победы Украины на юге или востоке", - заявил министр в интервью агентству Франс Пресс. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20230816/medvedev-1890402721.html
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба отрицает давление Запада с требованиями ускорить наступление
Кулеба: Украина не чувствует давления и требований ускорить контрнаступление
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отрицает, что западные союзники оказывают давление на Киев, чтобы он ускорил свое контрнаступление.
"Мы не чувствуем (давления - ред.). Есть усиление голосов комментаторов и экспертов в публичном пространстве. Это существует, но все исчезнет... после первой громкой победы Украины на юге или востоке", - заявил министр в интервью агентству Франс Пресс.
Медведев объяснил, почему украинский "контрнаступ" безуспешен
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин
, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Запад устал. Украину готовят к поражению