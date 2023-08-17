https://ria.ru/20230817/ukraina-1890571741.html

Кулеба отрицает давление Запада с требованиями ускорить наступление

Кулеба отрицает давление Запада с требованиями ускорить наступление - РИА Новости, 17.08.2023

Кулеба отрицает давление Запада с требованиями ускорить наступление

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отрицает, что западные союзники оказывают давление на Киев, чтобы он ускорил свое контрнаступление. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:52

2023-08-17T11:52

2023-08-17T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

вооруженные силы украины

мид украины

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отрицает, что западные союзники оказывают давление на Киев, чтобы он ускорил свое контрнаступление. "Мы не чувствуем (давления - ред.). Есть усиление голосов комментаторов и экспертов в публичном пространстве. Это существует, но все исчезнет... после первой громкой победы Украины на юге или востоке", - заявил министр в интервью агентству Франс Пресс. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230816/medvedev-1890402721.html

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр