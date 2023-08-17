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Кулеба заявил, что Украине нужно будет западное оружие до "победы"
Кулеба заявил, что Украине нужно будет западное оружие до "победы" - РИА Новости, 17.08.2023
Кулеба заявил, что Украине нужно будет западное оружие до "победы"
Украина будет нуждаться в западном оружии до "победы", заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Кроме того, по его словам, Украина дала "гарантии", РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:39
2023-08-17T11:39
2023-08-17T11:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украина будет нуждаться в западном оружии до "победы", заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Кроме того, по его словам, Украина дала "гарантии", что не будет применять западное оружие на российской территории. "Правда в том, что пока мы не победим, нам нужно больше (оружия), мы должны двигаться вперед, потому что война - это реальность, и в этой реальности нам нужно победить. Другого пути нет", - заявил Кулеба в интервью агентству Франс Пресс. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кулеба заявил, что Украине нужно будет западное оружие до "победы"
Кулеба заявил, что, пока Украина не победит, ей нужно будет западное оружие