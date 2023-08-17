https://ria.ru/20230817/ukraina-1890550397.html
В Раде не исключили всеобщей мобилизации на Украине
В Раде не исключили всеобщей мобилизации на Украине - РИА Новости, 17.08.2023
В Раде не исключили всеобщей мобилизации на Украине
Депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если Украине будет грозить "потеря РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:46
2023-08-17T10:46
2023-08-17T10:46
специальная военная операция на украине
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верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если Украине будет грозить "потеря государственности", в стране могут объявить всеобщую мобилизацию. "На Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предполагает, что на войну идут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации. Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то уйдут все, как это было 24 февраля (2022 года - ред.). Думаю, это обязанность каждого мужчины - защищать собственную страну", - сказал Чернев в интервью информационно-политическому порталу "Новости.LIVE". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20230815/vsu-1890187293.html
https://ria.ru/20230810/mobilizatsiya-1889320078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде не исключили всеобщей мобилизации на Украине
Чернев: Украине при угрозе государственности может грозить всеобщая мобилизация
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если Украине будет грозить "потеря государственности", в стране могут объявить всеобщую мобилизацию.
"На Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предполагает, что на войну идут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации. Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то уйдут все, как это было 24 февраля (2022 года - ред.). Думаю, это обязанность каждого мужчины - защищать собственную страну", - сказал Чернев в интервью информационно-политическому порталу "Новости.LIVE".
СМИ: на Украине люди прячутся по домам от военкомов
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
На Украине рассказали, сколько еще мужчин придется мобилизовать