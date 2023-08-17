https://ria.ru/20230817/ukraina-1890550397.html

В Раде не исключили всеобщей мобилизации на Украине

В Раде не исключили всеобщей мобилизации на Украине - РИА Новости, 17.08.2023

В Раде не исключили всеобщей мобилизации на Украине

Депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если Украине будет грозить "потеря РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:46

2023-08-17T10:46

2023-08-17T10:46

специальная военная операция на украине

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верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если Украине будет грозить "потеря государственности", в стране могут объявить всеобщую мобилизацию. "На Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предполагает, что на войну идут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации. Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то уйдут все, как это было 24 февраля (2022 года - ред.). Думаю, это обязанность каждого мужчины - защищать собственную страну", - сказал Чернев в интервью информационно-политическому порталу "Новости.LIVE". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20230815/vsu-1890187293.html

https://ria.ru/20230810/mobilizatsiya-1889320078.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр