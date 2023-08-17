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Зеленский продлил действие военного положения на Украине - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:43 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890549859.html
Зеленский продлил действие военного положения на Украине
Зеленский продлил действие военного положения на Украине - РИА Новости, 17.08.2023
Зеленский продлил действие военного положения на Украине
Владимир Зеленский подписал законы о продлении на 90 дней, до 15 ноября, военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат Верховной рады Ярослав... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:43
2023-08-17T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении на 90 дней, до 15 ноября, военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. &quot;Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Они соответственно начнут действовать с 18 августа, до того действует предыдущий&quot;, - написал Железняк.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский продлил действие военного положения на Украине

Железняк: Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении на 90 дней, до 15 ноября, военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
«

"Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Они соответственно начнут действовать с 18 августа, до того действует предыдущий", - написал Железняк.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
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