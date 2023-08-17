https://ria.ru/20230817/ukraina-1890549859.html

Зеленский продлил действие военного положения на Украине

Зеленский продлил действие военного положения на Украине - РИА Новости, 17.08.2023

Зеленский продлил действие военного положения на Украине

Владимир Зеленский подписал законы о продлении на 90 дней, до 15 ноября, военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат Верховной рады Ярослав... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:43

2023-08-17T10:43

2023-08-17T10:43

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении на 90 дней, до 15 ноября, военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. "Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Они соответственно начнут действовать с 18 августа, до того действует предыдущий", - написал Железняк.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины