https://ria.ru/20230817/ukraina-1890549859.html
Зеленский продлил действие военного положения на Украине
Зеленский продлил действие военного положения на Украине - РИА Новости, 17.08.2023
Зеленский продлил действие военного положения на Украине
Владимир Зеленский подписал законы о продлении на 90 дней, до 15 ноября, военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат Верховной рады Ярослав... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:43
2023-08-17T10:43
2023-08-17T10:43
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении на 90 дней, до 15 ноября, военного положения и мобилизации на Украине, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. "Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Они соответственно начнут действовать с 18 августа, до того действует предыдущий", - написал Железняк.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский продлил действие военного положения на Украине
Железняк: Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации