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Киев намеренно ослабил юг Одесской области, заявил Азаров - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 17.08.2023 (обновлено: 10:15 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890544440.html
Киев намеренно ослабил юг Одесской области, заявил Азаров
Киев намеренно ослабил юг Одесской области, заявил Азаров - РИА Новости, 17.08.2023
Киев намеренно ослабил юг Одесской области, заявил Азаров
Киев намеренно ослабил юг Одесской области, чтобы обвалить цены на зерно внутри Украины, считает бывший премьер страны Николай Азаров. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:12
2023-08-17T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
киев
николай азаров (политик)
украина
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Киев намеренно ослабил юг Одесской области, чтобы обвалить цены на зерно внутри Украины, считает бывший премьер страны Николай Азаров. В среду глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что складские помещения и зернохранилища повреждены в одном из портов Дуная. Перед этим украинское издание "Страна.ua" писало о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области. А второго августа министр инфраструктуры страны Александр Кубраков заявлял, что почти 40 тысяч тонн зерна, предназначенного для стран Африки, Китая и Израиля, повреждены на Украине в результате разрушений портовой инфраструктуры в Одесской области. &quot;Киев намеренно ослабил юг Одесской области. Возможно, кому-то в Киеве выгодно закрыть южный зерновой коридор, чтобы повысить значимость других маршрутов, переориентировать потоки и обвалить цены на зерно внутри страны&quot;, - написал Азаров в социальной сети Facebook*.В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в Измаиле сообщил РИА Новости, что база техобслуживания украинского флота в Измаиле, где ремонтировались украинские военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате российских ударов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887763235.html
одесская область
киев
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в мире, одесская область, киев, николай азаров (политик), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Киев, Николай Азаров (политик), Украина
Киев намеренно ослабил юг Одесской области, заявил Азаров

Азаров: Киев намеренно ослабил юг Одесской области, чтобы обвалить цены на зерно

© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории одесского порта
Зернохранилище на территории одесского порта - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории одесского порта. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Киев намеренно ослабил юг Одесской области, чтобы обвалить цены на зерно внутри Украины, считает бывший премьер страны Николай Азаров.
В среду глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что складские помещения и зернохранилища повреждены в одном из портов Дуная. Перед этим украинское издание "Страна.ua" писало о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области. А второго августа министр инфраструктуры страны Александр Кубраков заявлял, что почти 40 тысяч тонн зерна, предназначенного для стран Африки, Китая и Израиля, повреждены на Украине в результате разрушений портовой инфраструктуры в Одесской области.
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"Киев намеренно ослабил юг Одесской области. Возможно, кому-то в Киеве выгодно закрыть южный зерновой коридор, чтобы повысить значимость других маршрутов, переориентировать потоки и обвалить цены на зерно внутри страны", - написал Азаров в социальной сети Facebook*.

В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в Измаиле сообщил РИА Новости, что база техобслуживания украинского флота в Измаиле, где ремонтировались украинские военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате российских ударов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьКиевНиколай Азаров (политик)Украина
 
 
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