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Экс-премьер Украины считает, что денежный "краник" от США скоро иссякнет - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890542313.html
Экс-премьер Украины считает, что денежный "краник" от США скоро иссякнет
Экс-премьер Украины считает, что денежный "краник" от США скоро иссякнет - РИА Новости, 17.08.2023
Экс-премьер Украины считает, что денежный "краник" от США скоро иссякнет
Вашингтон устал от вливания колоссальных средств в киевский режим, "краник" поддержки скоро иссякнет, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T09:57
2023-08-17T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
николай азаров (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вашингтон устал от вливания колоссальных средств в киевский режим, "краник" поддержки скоро иссякнет, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. "Вашингтон устал от вливания бешеных сумм в киевский режим. "Краник" скоро иссякнет. Военный и идеологический потенциал России и Украины сильно разнится: ВСУ – армия наемников, где нет оружия, денег, средств разведки. Они полностью зависят от Запада. Совсем наоборот – Вооруженные силы России", - написал Азаров в социальной сети. Он также выразил уверенность, что "ни один нормальный человек" не поверит в то, что США еще десять лет намерены поддерживать Украину. "Да это чушь!" - подытожил Азаров. В понедельник кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что расходы США на помощь Украине достигли 113 миллиардов долларов, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке.
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
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в мире, украина, сша, николай азаров (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Николай Азаров (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-премьер Украины считает, что денежный "краник" от США скоро иссякнет

Азаров заявил, что США устали вливать колоссальные деньги в киевский режим

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вашингтон устал от вливания колоссальных средств в киевский режим, "краник" поддержки скоро иссякнет, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Вашингтон устал от вливания бешеных сумм в киевский режим. "Краник" скоро иссякнет. Военный и идеологический потенциал России и Украины сильно разнится: ВСУ – армия наемников, где нет оружия, денег, средств разведки. Они полностью зависят от Запада. Совсем наоборот – Вооруженные силы России", - написал Азаров в социальной сети.
Он также выразил уверенность, что "ни один нормальный человек" не поверит в то, что США еще десять лет намерены поддерживать Украину. "Да это чушь!" - подытожил Азаров.
В понедельник кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что расходы США на помощь Украине достигли 113 миллиардов долларов, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Запад устал. Украину готовят к поражению
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНиколай Азаров (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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