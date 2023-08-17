https://ria.ru/20230817/ukraina-1890542313.html

Экс-премьер Украины считает, что денежный "краник" от США скоро иссякнет

Экс-премьер Украины считает, что денежный "краник" от США скоро иссякнет - РИА Новости, 17.08.2023

Экс-премьер Украины считает, что денежный "краник" от США скоро иссякнет

Вашингтон устал от вливания колоссальных средств в киевский режим, "краник" поддержки скоро иссякнет, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T09:57

2023-08-17T09:57

2023-08-17T09:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

николай азаров (политик)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вашингтон устал от вливания колоссальных средств в киевский режим, "краник" поддержки скоро иссякнет, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. "Вашингтон устал от вливания бешеных сумм в киевский режим. "Краник" скоро иссякнет. Военный и идеологический потенциал России и Украины сильно разнится: ВСУ – армия наемников, где нет оружия, денег, средств разведки. Они полностью зависят от Запада. Совсем наоборот – Вооруженные силы России", - написал Азаров в социальной сети. Он также выразил уверенность, что "ни один нормальный человек" не поверит в то, что США еще десять лет намерены поддерживать Украину. "Да это чушь!" - подытожил Азаров. В понедельник кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что расходы США на помощь Украине достигли 113 миллиардов долларов, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, сша, николай азаров (политик), ситуация в днр и лнр