https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

Запад устал. Украину готовят к поражению

Запад устал. Украину готовят к поражению - РИА Новости, 17.08.2023

Запад устал. Украину готовят к поражению

К концу следующего года Киев может лишиться военной поддержки США и Евросоюза, пишут западные СМИ. В результате придется снизить интенсивность боевых действий и РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T08:00

2023-08-17T08:00

2023-08-17T08:03

украина

россия

киев

дмитрий кулеба

олаф шольц

анджей дуда

государственный департамент сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Михаил Катков. К концу следующего года Киев может лишиться военной поддержки США и Евросоюза, пишут западные СМИ. В результате придется снизить интенсивность боевых действий и всерьез задуматься о переговорах с Россией. К чему это приведет — в материале РИА Новости.Пора за столГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что предстоящая осень будет очень тяжелой, так как среди союзников все громче призывы к диалогу с Москвой, а представителей Глобального Юга никак не удается убедить однозначно поддержать Киев.В то же время министр согласился, что рано или поздно переговоры начнутся. Скорее всего, через посредника.Как известно, осенью прошлого года украинские власти запретили любые политические контакты с Москвой на законодательном уровне. Но ситуация меняется.Конечно, Киев гневно отвергает возможность обмена территорий на мир. Те, кто это предлагают, думают лишь о том, чтобы быстрее возобновить привычный бизнес, заявил Кулеба. А Украине нужно восстановление территориальной целостности и гарантии безопасности.Москва готова к переговорам без предварительных условий, но "с учетом реалий". По словам главы пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера, Вашингтон никогда не настаивал на том, чтобы Киев от этого категорически отказывался.Денег нетКонтрнаступление ВСУ оказалось не стремительным и не победоносным, как обещала команда Зеленского, а вялым и кровопролитным. Это разочаровало Запад. Теперь в Евросоюзе и США обсуждают, стоит ли продолжать накачивать Украину деньгами и оружием, если там все равно не могут распорядиться полученными ресурсами как следует.Олаф Шольц выразил надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. При этом он сослался на встречу в Саудовской Аравии, где четыре десятка стран обсуждали противостояние Москвы и Киева. Хотя канцлер Германии пытался преподнести этот форум как элемент давления на Россию, ясно, что Украина не добилась желаемого: Глобальный Юг так и не присоединился к Западу.Немецкое издание Bild предупреждает: если ВСУ не добьются успеха, в контрнаступление двинется уже Россия. И перед союзниками возникнет вопрос: может, лучше прекратить боевые действия? Газета Die Welt рассуждает в том же духе.Между Украиной и США тоже не все гладко. Белый дом запросил у конгресса 13 миллиардов долларов на экстренную военную помощь Киеву. Деньги нужны до 30 сентября. Однако республиканцы, контролирующие палату представителей, колеблются. Большинство склоняется к точке зрения Дональда Трампа, призывающего не увеличивать, а сокращать поставки оружия, чтобы как можно быстрее погасить конфликт.К тому же, по данным CNN, 55% американцев считают, что конгрессу нужно отклонить запрос Белого дома. Впрочем, 48%, наоборот, выступают за наращивание военной помощи.Адвокатом Киева выступил президент Польши Анджей Дуда. Но крайне неудачно. Как пишет The Washington Post, он так обосновал необходимость дальнейших поставок оружия: жизни украинских солдат гораздо дешевле, чем американских.Время пришлоУкраинский политолог Вадим Карасев считает, что киевским властям нужно было соглашаться на Стамбульскую сделку. "Наконец Кулеба вспомнил о переговорах. Лучше поздно, чем никогда. <…> НАТО предложила Украине идти в контрнаступление без авиации, поэтому теперь нужно ждать ответного удара России. <…> В начале апреля 2022-го Арахамия ходил по офису президента и говорил, что можно открывать шампанское, потому что он договорился с русскими. Но затем под давлением Байдена и Джонсона решили нанести Москве военное поражение", — сказал он в интервью одному из местных медиа.Российские эксперты полагают, что пока предложения Киева неактуальны для Москвы. По мнению политического аналитика Родиона Мирошника, Кулеба, рассуждая о тяжелой осени, прежде всего имеет в виду себя и других представителей правящей элиты. "Лично для них любое изменение статуса Украины в глазах стран Запада — трагедия. Кулеба, Резников, Зеленский и прочие не смогут править ни в каком другом режиме, кроме вооруженного противостояния с Россией. При этом ясно, что после провала контрнаступления США и Евросоюз охладели к ним", — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.С ним согласен эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов. На Украине скоро запустят дискуссию о необходимости диалога с Москвой, предсказывает он. "Все понимают, что альтернативы нет. Развилки пройдены вместе с провалом контрнаступления", — отмечает аналитик.Но до завершения боевых действий еще далеко. Кроме того, много времени потребуется для прекращения диверсий и террористических актов. Только после этого стороны приступят к обсуждению перемирия. О полноценном мире говорить вообще не приходится.

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887831756.html

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украина, россия, киев, дмитрий кулеба, олаф шольц, анджей дуда, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, bild, политика