https://ria.ru/20230817/ugroza-1890617981.html

В Швеции повысили уровень террористической угрозы

В Швеции повысили уровень террористической угрозы - РИА Новости, 17.08.2023

В Швеции повысили уровень террористической угрозы

Уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5, страна превратилась в приоритетную цель исламистов, говорится в сообщении Службы госбезопасности... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:14

2023-08-17T14:14

2023-08-17T14:25

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нидерланды

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5, страна превратилась в приоритетную цель исламистов, говорится в сообщении Службы госбезопасности Швеции."Уровень угрозы изменяется от повышенной угрозы (3) до высокой (4) угрозы по пятибалльной шкале. Повышение уровня террористической угрозы должно служить сигналом для всех соответствующих социальных акторов о важности продолжения работы с мерами по снижению риска совершения теракта", - говорится в сообщении ведомства.По словам главы Службы государственной безопасности Швеции Шарлотты фон Эссен, Швеция превратилась в приоритетную цель исламистов.В ведомстве отметили, что решение повысить уровень террористической угрозы в Швеции должно рассматриваться в стратегической и долгосрочной перспективе.По данным SVT, впервые с 2016 года уровень террористической угрозы оценивается как высокий. Как отметил телеканал, это означает, что теперь власти страны оценивают наличие "конкретной террористической угрозы в Швеции".Телеканал также сообщил, что решение о повышении уровня террористической угрозы основано на данных Национального центра оценки террористической угрозы (NCT), в котором представлены Полиция безопасности, шведское оборонное радиоуправление (FRA) и служба военной разведки и безопасности (Must).На прошлой неделе глава отдела по борьбе с терроризмом в Национальном оперативном отделе полиции Магнус Шёберг заявил, что Швеция, наряду с Данией и Нидерландами, стала целью террористических группировок после акций с сожжениями Корана, угроза со стороны террористов для Швеции стала более ощутимой.Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20230814/koran-1890001081.html

https://ria.ru/20230813/terakty-1889816469.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швеция, дания, нидерланды