https://ria.ru/20230817/ugroza-1890617981.html
В Швеции повысили уровень террористической угрозы
В Швеции повысили уровень террористической угрозы - РИА Новости, 17.08.2023
В Швеции повысили уровень террористической угрозы
Уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5, страна превратилась в приоритетную цель исламистов, говорится в сообщении Службы госбезопасности... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:14
2023-08-17T14:14
2023-08-17T14:25
в мире
швеция
дания
нидерланды
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5, страна превратилась в приоритетную цель исламистов, говорится в сообщении Службы госбезопасности Швеции."Уровень угрозы изменяется от повышенной угрозы (3) до высокой (4) угрозы по пятибалльной шкале. Повышение уровня террористической угрозы должно служить сигналом для всех соответствующих социальных акторов о важности продолжения работы с мерами по снижению риска совершения теракта", - говорится в сообщении ведомства.По словам главы Службы государственной безопасности Швеции Шарлотты фон Эссен, Швеция превратилась в приоритетную цель исламистов.В ведомстве отметили, что решение повысить уровень террористической угрозы в Швеции должно рассматриваться в стратегической и долгосрочной перспективе.По данным SVT, впервые с 2016 года уровень террористической угрозы оценивается как высокий. Как отметил телеканал, это означает, что теперь власти страны оценивают наличие "конкретной террористической угрозы в Швеции".Телеканал также сообщил, что решение о повышении уровня террористической угрозы основано на данных Национального центра оценки террористической угрозы (NCT), в котором представлены Полиция безопасности, шведское оборонное радиоуправление (FRA) и служба военной разведки и безопасности (Must).На прошлой неделе глава отдела по борьбе с терроризмом в Национальном оперативном отделе полиции Магнус Шёберг заявил, что Швеция, наряду с Данией и Нидерландами, стала целью террористических группировок после акций с сожжениями Корана, угроза со стороны террористов для Швеции стала более ощутимой.Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230814/koran-1890001081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, дания, нидерланды
В мире, Швеция, Дания, Нидерланды
В Швеции повысили уровень террористической угрозы
В Швеции повысили уровень угрозы терактов и назвали страну целью исламистов
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5, страна превратилась в приоритетную цель исламистов, говорится в сообщении Службы госбезопасности Швеции.
"Уровень угрозы изменяется от повышенной угрозы (3) до высокой (4) угрозы по пятибалльной шкале. Повышение уровня террористической угрозы должно служить сигналом для всех соответствующих социальных акторов о важности продолжения работы с мерами по снижению риска совершения теракта", - говорится в сообщении ведомства.
В Швеции задержали мужчину, пытавшегося сорвать акцию с сожжением Корана
По словам главы Службы государственной безопасности Швеции Шарлотты фон Эссен, Швеция превратилась в приоритетную цель исламистов.
В ведомстве отметили, что решение повысить уровень террористической угрозы в Швеции должно рассматриваться в стратегической и долгосрочной перспективе.
По данным SVT, впервые с 2016 года уровень террористической угрозы оценивается как высокий. Как отметил телеканал, это означает, что теперь власти страны оценивают наличие "конкретной террористической угрозы в Швеции".
Телеканал также сообщил, что решение о повышении уровня террористической угрозы основано на данных Национального центра оценки террористической угрозы (NCT), в котором представлены Полиция безопасности, шведское оборонное радиоуправление (FRA) и служба военной разведки и безопасности (Must).
На прошлой неделе глава отдела по борьбе с терроризмом в Национальном оперативном отделе полиции Магнус Шёберг заявил, что Швеция, наряду с Данией
и Нидерландами
, стала целью террористических группировок после акций с сожжениями Корана, угроза со стороны террористов для Швеции стала более ощутимой.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества
и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
Британцев предупредили об угрозе терактов в Швеции