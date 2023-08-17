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В Приморье бездомный наркоман угнал полицейскую машину
В Приморье бездомный наркоман угнал полицейскую машину - РИА Новости, 17.08.2023
В Приморье бездомный наркоман угнал полицейскую машину
Ранее судимый наркозависимый мужчина без определенного места жительства задержан во Владивостоке за угон полицейского автомобиля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:41
2023-08-17T15:41
2023-08-17T15:41
владивосток
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toyota corolla
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Ранее судимый наркозависимый мужчина без определенного места жительства задержан во Владивостоке за угон полицейского автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД РФ. В ведомстве рассказали, что служебный автомобиль марки Toyota угнали с придомовой территории. На поиск злоумышленника ушло 4 часа. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 22-летний гражданин без определенного места жительства. В районе улицы Угрюмова также был обнаружен похищенный автотранспорт. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", - рассказали в полицейском главке. Задержанный уже был в розыске за угон машины в Ленинском районе Владивостока 12 августа и за хищение имущества в Большом Камне. Похищенное он продавал, а на вырученные деньги покупал наркотики, отмечают в полиции. Мужчина заключен под стражу, его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
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владивосток, россия, toyota corolla, происшествия
Владивосток, Россия, Toyota Corolla, Происшествия
В Приморье бездомный наркоман угнал полицейскую машину
Во Владивостоке бездомного наркомана задержали за угон полицейской машины
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Ранее судимый наркозависимый мужчина без определенного места жительства задержан во Владивостоке за угон полицейского автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД РФ.
В ведомстве рассказали, что служебный автомобиль марки Toyota угнали с придомовой территории. На поиск злоумышленника ушло 4 часа.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 22-летний гражданин без определенного места жительства. В районе улицы Угрюмова также был обнаружен похищенный автотранспорт. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", - рассказали в полицейском главке.
Задержанный уже был в розыске за угон машины в Ленинском районе Владивостока 12 августа и за хищение имущества в Большом Камне. Похищенное он продавал, а на вырученные деньги покупал наркотики, отмечают в полиции. Мужчина заключен под стражу, его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
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