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В Приморье бездомный наркоман угнал полицейскую машину

В Приморье бездомный наркоман угнал полицейскую машину - РИА Новости, 17.08.2023

В Приморье бездомный наркоман угнал полицейскую машину

Ранее судимый наркозависимый мужчина без определенного места жительства задержан во Владивостоке за угон полицейского автомобиля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:41

2023-08-17T15:41

2023-08-17T15:41

владивосток

россия

toyota corolla

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Ранее судимый наркозависимый мужчина без определенного места жительства задержан во Владивостоке за угон полицейского автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД РФ. В ведомстве рассказали, что служебный автомобиль марки Toyota угнали с придомовой территории. На поиск злоумышленника ушло 4 часа. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 22-летний гражданин без определенного места жительства. В районе улицы Угрюмова также был обнаружен похищенный автотранспорт. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", - рассказали в полицейском главке. Задержанный уже был в розыске за угон машины в Ленинском районе Владивостока 12 августа и за хищение имущества в Большом Камне. Похищенное он продавал, а на вырученные деньги покупал наркотики, отмечают в полиции. Мужчина заключен под стражу, его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

https://ria.ru/20230622/avtomobil-1879756729.html

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владивосток, россия, toyota corolla, происшествия