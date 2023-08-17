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В Ираке нанесли удар по месту, где укрывались боевики ИГ*
В Ираке нанесли удар по месту, где укрывались боевики ИГ* - РИА Новости, 17.08.2023
В Ираке нанесли удар по месту, где укрывались боевики ИГ*
Вооруженные силы Ирака нанесли авиаудар по укрытию боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в северной провинции... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T00:46
2023-08-17T00:46
2023-08-17T00:46
в мире
ирак
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ДОХА, 17 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Ирака нанесли авиаудар по укрытию боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в северной провинции Киркук, говорится в сообщении командования антитеррористической операции Ирака, поступившем в РИА Новости. "С учетом проверенной информации от департамента военной разведки в координации с командованием совместными операциями самолеты ВВС нанесли удар по логову группировки ИГ с использованием самолетов F-16 в долине Загитун в рамках операций в Киркуке", - отмечается в сообщении. По данным иракских силовых структур, это уже второй удар по объектам ИГ на этой неделе. Во вторник самолет ВВС Ирака нанес успешный авиаудар в районе Вади-эш-Шай в рамках контртеррористической операции. В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ на территории страны, однако иракская армия при поддержке подразделений ополчения, созданного в основном шиитскими движениями, продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению законспирированных ячеек террористических группировок в отдельных районах.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230816/ispolnitel-1890413600.html
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в мире, ирак
В Ираке нанесли удар по месту, где укрывались боевики ИГ*
Иракские военные сообщили об ударе ВВС по укрытию боевиков ИГ в провинции Киркук
ДОХА, 17 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Ирака нанесли авиаудар по укрытию боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в северной провинции Киркук, говорится в сообщении командования антитеррористической операции Ирака, поступившем в РИА Новости.
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"С учетом проверенной информации от департамента военной разведки в координации с командованием совместными операциями самолеты ВВС нанесли удар по логову группировки ИГ с использованием самолетов F-16
в долине Загитун в рамках операций в Киркуке", - отмечается в сообщении.
По данным иракских силовых структур, это уже второй удар по объектам ИГ на этой неделе. Во вторник самолет ВВС Ирака нанес успешный авиаудар в районе Вади-эш-Шай в рамках контртеррористической операции.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ на территории страны, однако иракская армия при поддержке подразделений ополчения, созданного в основном шиитскими движениями, продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению законспирированных ячеек террористических группировок в отдельных районах.
* Запрещенная в России террористическая организация. СМИ: исполнитель теракта в иранской мечети проходил подготовку в ИГ*