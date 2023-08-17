https://ria.ru/20230817/tseny-1890578684.html

"М.Видео-Эльдорадо" заморозил цены на социально значимую технику

"М.Видео-Эльдорадо" заморозил цены на социально значимую технику - РИА Новости, 17.08.2023

"М.Видео-Эльдорадо" заморозил цены на социально значимую технику

Крупнейший в России ритейлер бытовой техники и электроники "М.Видео-Эльдорадо" на фоне колебания валют и сборов в школу "заморозил" на два месяца цены на... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:16

2023-08-17T12:16

2023-08-17T12:16

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Крупнейший в России ритейлер бытовой техники и электроники "М.Видео-Эльдорадо" на фоне колебания валют и сборов в школу "заморозил" на два месяца цены на минимальном уровне июля в 30 товарных группах социально значимой техники, включая смартфоны и ноутбуки, сообщает компания. В начале марта 2022 года ритейлер сообщал, что до конца марта зафиксировал розничные цены на 140 моделей техники в 30 основных категориях, включая смартфоны, ноутбуки, технику для дома и кухни. "Группа "М.Видео-Эльдорадо", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, на фоне колебаний валютных курсов запускает инициативу по фиксации розничных цен. "М.Видео-Эльдорадо" "заморозила" цены на минимальном уровне июля в 30 товарных группах социально значимой техники, включая устройства, необходимые для учебы", - говорится в сообщении компании в четверг. Отмечается, что программа реализована в рамках совместной работы с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России по стабилизации ценовых условий на территории страны. Инициатива рассчитана на два месяца с возможностью продления в зависимости от развития ситуации. Таким образом, по минимальным ценам июля доступны ноутбуки, мобильные телефоны, смартфоны и внешние аккумуляторы, актуальные для покупателей в преддверии начала нового учебного года. В перечень социально значимой техники также вошли холодильники и морозильники, газовые и электрические плиты, духовые шкафы, микроволновые печи, электрочайники, блендеры, миксеры, мясорубки, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, утюги, климатическая техника, приборы для укладки волос и товары личной гигиены. "Несмотря на экономические реалии, мы стараемся сохранить доступные цены на широкий ассортимент техники. "М.Видео-Эльдорадо" фиксировала розничные цены на социально значимые товары в марте 2022 года, и это помогло многим россиянам при срочных или внеплановых покупках. Сейчас это важно еще и на фоне подготовки к новому учебному году", - прокомментировал коммерческий директор ритейлера Олег Муравьев. "С точки зрения товарных запасов можем отметить, что ситуация стабильная. Мы обладаем достаточными объемами различной техники по всей стране для удовлетворения текущего спроса", - добавил он.

https://ria.ru/20230628/iphone-1880809204.html

https://ria.ru/20230510/tekhnika-1870872812.html

https://ria.ru/20230203/soft-1849433508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)