https://ria.ru/20230817/tseny-1890578684.html
"М.Видео-Эльдорадо" заморозил цены на социально значимую технику
"М.Видео-Эльдорадо" заморозил цены на социально значимую технику - РИА Новости, 17.08.2023
"М.Видео-Эльдорадо" заморозил цены на социально значимую технику
Крупнейший в России ритейлер бытовой техники и электроники "М.Видео-Эльдорадо" на фоне колебания валют и сборов в школу "заморозил" на два месяца цены на... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:16
2023-08-17T12:16
2023-08-17T12:16
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Крупнейший в России ритейлер бытовой техники и электроники "М.Видео-Эльдорадо" на фоне колебания валют и сборов в школу "заморозил" на два месяца цены на минимальном уровне июля в 30 товарных группах социально значимой техники, включая смартфоны и ноутбуки, сообщает компания. В начале марта 2022 года ритейлер сообщал, что до конца марта зафиксировал розничные цены на 140 моделей техники в 30 основных категориях, включая смартфоны, ноутбуки, технику для дома и кухни. "Группа "М.Видео-Эльдорадо", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, на фоне колебаний валютных курсов запускает инициативу по фиксации розничных цен. "М.Видео-Эльдорадо" "заморозила" цены на минимальном уровне июля в 30 товарных группах социально значимой техники, включая устройства, необходимые для учебы", - говорится в сообщении компании в четверг. Отмечается, что программа реализована в рамках совместной работы с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России по стабилизации ценовых условий на территории страны. Инициатива рассчитана на два месяца с возможностью продления в зависимости от развития ситуации. Таким образом, по минимальным ценам июля доступны ноутбуки, мобильные телефоны, смартфоны и внешние аккумуляторы, актуальные для покупателей в преддверии начала нового учебного года. В перечень социально значимой техники также вошли холодильники и морозильники, газовые и электрические плиты, духовые шкафы, микроволновые печи, электрочайники, блендеры, миксеры, мясорубки, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, утюги, климатическая техника, приборы для укладки волос и товары личной гигиены. "Несмотря на экономические реалии, мы стараемся сохранить доступные цены на широкий ассортимент техники. "М.Видео-Эльдорадо" фиксировала розничные цены на социально значимые товары в марте 2022 года, и это помогло многим россиянам при срочных или внеплановых покупках. Сейчас это важно еще и на фоне подготовки к новому учебному году", - прокомментировал коммерческий директор ритейлера Олег Муравьев. "С точки зрения товарных запасов можем отметить, что ситуация стабильная. Мы обладаем достаточными объемами различной техники по всей стране для удовлетворения текущего спроса", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
"М.Видео-Эльдорадо" заморозил цены на социально значимую технику
"М.Видео-Эльдорадо" заморозил цены в 30 категориях товаров на два месяца
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Крупнейший в России ритейлер бытовой техники и электроники "М.Видео-Эльдорадо" на фоне колебания валют и сборов в школу "заморозил" на два месяца цены на минимальном уровне июля в 30 товарных группах социально значимой техники, включая смартфоны и ноутбуки, сообщает компания.
В начале марта 2022 года ритейлер сообщал, что до конца марта зафиксировал розничные цены на 140 моделей техники в 30 основных категориях, включая смартфоны, ноутбуки, технику для дома и кухни.
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"Группа "М.Видео-Эльдорадо", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, на фоне колебаний валютных курсов запускает инициативу по фиксации розничных цен. "М.Видео-Эльдорадо" "заморозила" цены на минимальном уровне июля в 30 товарных группах социально значимой техники, включая устройства, необходимые для учебы", - говорится в сообщении компании в четверг.
Отмечается, что программа реализована в рамках совместной работы с Минпромторгом
и Федеральной антимонопольной службой (ФАС
) России по стабилизации ценовых условий на территории страны. Инициатива рассчитана на два месяца с возможностью продления в зависимости от развития ситуации.
Таким образом, по минимальным ценам июля доступны ноутбуки, мобильные телефоны, смартфоны и внешние аккумуляторы, актуальные для покупателей в преддверии начала нового учебного года. В перечень социально значимой техники также вошли холодильники и морозильники, газовые и электрические плиты, духовые шкафы, микроволновые печи, электрочайники, блендеры, миксеры, мясорубки, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, утюги, климатическая техника, приборы для укладки волос и товары личной гигиены.
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"Несмотря на экономические реалии, мы стараемся сохранить доступные цены на широкий ассортимент техники. "М.Видео-Эльдорадо" фиксировала розничные цены на социально значимые товары в марте 2022 года, и это помогло многим россиянам при срочных или внеплановых покупках. Сейчас это важно еще и на фоне подготовки к новому учебному году", - прокомментировал коммерческий директор ритейлера Олег Муравьев.
"С точки зрения товарных запасов можем отметить, что ситуация стабильная. Мы обладаем достаточными объемами различной техники по всей стране для удовлетворения текущего спроса", - добавил он.
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