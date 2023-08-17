https://ria.ru/20230817/trevoga-1890691336.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.08.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:50
2023-08-17T18:50
2023-08-17T18:50
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
киев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно в 18.37 (совпадает с мск). Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Ранее в четверг на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, спустя некоторое время ее отменили.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, днепропетровская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Киев
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу