https://ria.ru/20230817/trevoga-1890691336.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.08.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:50

2023-08-17T18:50

2023-08-17T18:50

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

киев

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно в 18.37 (совпадает с мск). Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Ранее в четверг на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, спустя некоторое время ее отменили.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

днепропетровская область

киев

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украина, днепропетровская область, киев