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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/trevoga-1890691336.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.08.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:50
2023-08-17T18:50
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
киев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно в 18.37 (совпадает с мск). Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Ранее в четверг на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, спустя некоторое время ее отменили.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
днепропетровская область
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украина, днепропетровская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Киев
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно в 18.37 (совпадает с мск).
Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
Ранее в четверг на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, спустя некоторое время ее отменили.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепропетровская областьКиев
 
 
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