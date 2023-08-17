https://ria.ru/20230817/trevoga-1890659628.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.08.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:32
2023-08-17T16:32
2023-08-17T16:35
украина
киев
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги во всех регионах страны прозвучал в промежутке с 16.20 по 16.28 (совпадает с мск).По данным онлайн-карты, тревога раньше была объявлена в Киеве и Харьковской области. Затем распространилась на всю территорию страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890573575.html
украина
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, харьковская область, вооруженные силы рф
Украина, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины