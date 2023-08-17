https://ria.ru/20230817/trevoga-1890523739.html

В двух областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.08.2023

В двух областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T05:00

2023-08-17T05:00

2023-08-17T05:00

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

вооруженные силы рф

киев

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 4.06 по 4.51 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230817/obstrel-1890514453.html

украина

днепропетровская область

киев

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украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, киев