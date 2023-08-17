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Путин поручил принять меры по обновлению общественного транспорта - РИА Новости, 17.08.2023
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19:45 17.08.2023 (обновлено: 20:18 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/transport-1890701092.html
Путин поручил принять меры по обновлению общественного транспорта
Путин поручил принять меры по обновлению общественного транспорта - РИА Новости, 17.08.2023
Путин поручил принять меры по обновлению общественного транспорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять все необходимые меры по обновлению общественного транспорта, нужно создавать комфортные условия... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:45
2023-08-17T20:18
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять все необходимые меры по обновлению общественного транспорта, нужно создавать комфортные условия для поездок граждан, пока не во всех регионах так происходит."Системной задачей, которую мы уже обсуждали, является обеспечение ежегодного снижения среднего возраста парка общественного транспорта в субъектах Российской Федерации. Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России.Он добавил, что эта задача должна быть обязательно выполнена и поручил кабмину "принять здесь все необходимые меры".Президент России напомнил, что работа общественного транспорта находится в компетенции регионов."Какие-то регионы способны обеспечить рентабельность этого хозяйства, какие-то - нет. Но безусловно нужно создавать качественные и доступные условия для поездок всех жителей, как в городах, так и в поселках, и в селах", - пояснил глава государства.
https://ria.ru/20230817/transport-1890700122.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поручил принять меры по обновлению общественного транспорта

Путин поручил правительству принять меры по обновлению общественного транспорта

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять все необходимые меры по обновлению общественного транспорта, нужно создавать комфортные условия для поездок граждан, пока не во всех регионах так происходит.
"Системной задачей, которую мы уже обсуждали, является обеспечение ежегодного снижения среднего возраста парка общественного транспорта в субъектах Российской Федерации. Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России.
Он добавил, что эта задача должна быть обязательно выполнена и поручил кабмину "принять здесь все необходимые меры".
Президент России напомнил, что работа общественного транспорта находится в компетенции регионов.
"Какие-то регионы способны обеспечить рентабельность этого хозяйства, какие-то - нет. Но безусловно нужно создавать качественные и доступные условия для поездок всех жителей, как в городах, так и в поселках, и в селах", - пояснил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Путин призвал обновить парк общественного транспорта
Вчера, 19:38
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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