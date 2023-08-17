https://ria.ru/20230817/transport-1890701092.html

Путин поручил принять меры по обновлению общественного транспорта

Путин поручил принять меры по обновлению общественного транспорта - РИА Новости, 17.08.2023

Путин поручил принять меры по обновлению общественного транспорта

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять все необходимые меры по обновлению общественного транспорта, нужно создавать комфортные условия... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:45

2023-08-17T19:45

2023-08-17T20:18

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять все необходимые меры по обновлению общественного транспорта, нужно создавать комфортные условия для поездок граждан, пока не во всех регионах так происходит."Системной задачей, которую мы уже обсуждали, является обеспечение ежегодного снижения среднего возраста парка общественного транспорта в субъектах Российской Федерации. Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России.Он добавил, что эта задача должна быть обязательно выполнена и поручил кабмину "принять здесь все необходимые меры".Президент России напомнил, что работа общественного транспорта находится в компетенции регионов."Какие-то регионы способны обеспечить рентабельность этого хозяйства, какие-то - нет. Но безусловно нужно создавать качественные и доступные условия для поездок всех жителей, как в городах, так и в поселках, и в селах", - пояснил глава государства.

https://ria.ru/20230817/transport-1890700122.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, владимир путин, россия