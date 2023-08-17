https://ria.ru/20230817/transport-1890700122.html
Путин призвал обновить парк общественного транспорта
Путин призвал обновить парк общественного транспорта - РИА Новости, 17.08.2023
Путин призвал обновить парк общественного транспорта
Обновление парка городского транспорта в России - в приоритете, при этом необходимо опираться на собственную промышленность, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:38
2023-08-17T19:38
2023-08-17T21:32
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Обновление парка городского транспорта в России - в приоритете, при этом необходимо опираться на собственную промышленность, заявил президент России Владимир Путин."Наша важнейшая задача – обновление парка. Сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев, а с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше. Опираться здесь мы должны на нашу промышленность – машиностроителей и их смежниках", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.
https://ria.ru/20230817/doroga-1890638909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин призвал обновить парк общественного транспорта
Путин назвал обновление парка городского транспорта в РФ важнейшей задачей
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Обновление парка городского транспорта в России - в приоритете, при этом необходимо опираться на собственную промышленность, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша важнейшая задача – обновление парка. Сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев, а с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше. Опираться здесь мы должны на нашу промышленность – машиностроителей и их смежниках", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.
Путин рассказал о преимуществах скоростной ж/д от Москвы до Петербурга