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Путин призвал обновить парк общественного транспорта - РИА Новости, 17.08.2023
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19:38 17.08.2023 (обновлено: 21:32 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/transport-1890700122.html
Путин призвал обновить парк общественного транспорта
Путин призвал обновить парк общественного транспорта - РИА Новости, 17.08.2023
Путин призвал обновить парк общественного транспорта
Обновление парка городского транспорта в России - в приоритете, при этом необходимо опираться на собственную промышленность, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:38
2023-08-17T21:32
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Обновление парка городского транспорта в России - в приоритете, при этом необходимо опираться на собственную промышленность, заявил президент России Владимир Путин."Наша важнейшая задача – обновление парка. Сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев, а с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше. Опираться здесь мы должны на нашу промышленность – машиностроителей и их смежниках", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.
https://ria.ru/20230817/doroga-1890638909.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин призвал обновить парк общественного транспорта

Путин назвал обновление парка городского транспорта в РФ важнейшей задачей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Обновление парка городского транспорта в России - в приоритете, при этом необходимо опираться на собственную промышленность, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша важнейшая задача – обновление парка. Сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев, а с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше. Опираться здесь мы должны на нашу промышленность – машиностроителей и их смежниках", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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