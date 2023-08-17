https://ria.ru/20230817/transport-1890700122.html

Путин призвал обновить парк общественного транспорта

Путин призвал обновить парк общественного транспорта - РИА Новости, 17.08.2023

Путин призвал обновить парк общественного транспорта

Обновление парка городского транспорта в России - в приоритете, при этом необходимо опираться на собственную промышленность, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:38

2023-08-17T19:38

2023-08-17T21:32

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Обновление парка городского транспорта в России - в приоритете, при этом необходимо опираться на собственную промышленность, заявил президент России Владимир Путин."Наша важнейшая задача – обновление парка. Сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев, а с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше. Опираться здесь мы должны на нашу промышленность – машиностроителей и их смежниках", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.

https://ria.ru/20230817/doroga-1890638909.html

россия

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, владимир путин