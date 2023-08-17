https://ria.ru/20230817/tramp-1890721404.html
Данные присяжных, согласовавших арест Трампа, утекли в сеть
Данные присяжных, согласовавших арест Трампа, утекли в сеть - РИА Новости, 17.08.2023
Данные присяжных, согласовавших арест Трампа, утекли в сеть
Данные членов коллегии присяжных, согласовавших обвинительное заключение и ордер на арест бывшего президента США Дональда Трампа, утекли в сеть, сообщил офис... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T23:20
2023-08-17T23:20
2023-08-17T23:20
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Данные членов коллегии присяжных, согласовавших обвинительное заключение и ордер на арест бывшего президента США Дональда Трампа, утекли в сеть, сообщил офис окружного шерифа. "Офис шерифа округа Фултон (штат Джорджия) в курсе распространения на различных платформах персональной информации членов большого жюри присяжных", - говорится в заявлении офиса шерифа. Там говорится, что правоохранители пытаются установить источник утечки и угроз присяжным. "Мы серьезно относимся к этой проблеме и координируемся с партнерами из правоохранительных структур для быстрого ответа на любую угрозу, чтобы обеспечить безопасность тех, кто исполняет свой гражданский долг", - говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела, помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест. Шериф округа Фултон в штате Джорджия предписал Трампу явиться в тюрьму для ареста. Неясно, будет ли политик действительно заключен под стражу, или вопрос с условиями его освобождения решит суд, как это было в рамках трех предыдущих процессов. Но, согласно американскому законодательству, если Трампа действительно оформят в пенитенциарное учреждение, охранять его там будут агенты Секретной службы. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20230613/tramp-1877874990.html
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в мире, джорджия, сша, дональд трамп
В мире, Джорджия, США, Дональд Трамп
Данные присяжных, согласовавших арест Трампа, утекли в сеть
Данные членов коллегии присяжных, согласовавших арест Трампа, утекли в сеть
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Данные членов коллегии присяжных, согласовавших обвинительное заключение и ордер на арест бывшего президента США Дональда Трампа, утекли в сеть, сообщил офис окружного шерифа.
"Офис шерифа округа Фултон (штат Джорджия
) в курсе распространения на различных платформах персональной информации членов большого жюри присяжных", - говорится в заявлении офиса шерифа.
Сто лет одиночества: Трампу грозит тюрьма и не только
Там говорится, что правоохранители пытаются установить источник утечки и угроз присяжным. "Мы серьезно относимся к этой проблеме и координируемся с партнерами из правоохранительных структур для быстрого ответа на любую угрозу, чтобы обеспечить безопасность тех, кто исполняет свой гражданский долг", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела, помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.
Шериф округа Фултон в штате Джорджия предписал Трампу явиться в тюрьму для ареста. Неясно, будет ли политик действительно заключен под стражу, или вопрос с условиями его освобождения решит суд, как это было в рамках трех предыдущих процессов. Но, согласно американскому законодательству, если Трампа действительно оформят в пенитенциарное учреждение, охранять его там будут агенты Секретной службы.
По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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