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Трамп заявил о попытке посадить его в тюрьму пожизненно - РИА Новости, 17.08.2023
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22:20 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/tramp-1890716641.html
Трамп заявил о попытке посадить его в тюрьму пожизненно
Трамп заявил о попытке посадить его в тюрьму пожизненно - РИА Новости, 17.08.2023
Трамп заявил о попытке посадить его в тюрьму пожизненно
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T22:20
2023-08-17T22:20
в мире
сша
джорджия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам. "Они искренне верят, что им сойдет с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений", - говорится в распространенном заявлении Трампа. По его словам, демократическая администрация во главе с Джо Байденом превращает США в страну третьего мира. Ранее прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела, помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест. Шериф округа Фултон в штате Джорджия предписал Трампу явиться в тюрьму для ареста. Неясно, будет ли политик действительно заключен под стражу или вопрос с условиями его освобождения решит суд, как это было в рамках трех предыдущих процессов. Но, согласно американскому законодательству, если Трампа действительно оформят в пенитенциарное учреждение, охранять его там будут агенты Секретной службы. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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в мире, сша, джорджия, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Джорджия, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил о попытке посадить его в тюрьму пожизненно

Трамп заявил, что ему пытаются дать пожизненное по сфабрикованным делам

© AP Photo / Alex BrandonТрамп прибыл на суд в Вашингтоне
Трамп прибыл на суд в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп прибыл на суд в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам.
"Они искренне верят, что им сойдет с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
По его словам, демократическая администрация во главе с Джо Байденом превращает США в страну третьего мира.
Ранее прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела, помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.
Шериф округа Фултон в штате Джорджия предписал Трампу явиться в тюрьму для ареста. Неясно, будет ли политик действительно заключен под стражу или вопрос с условиями его освобождения решит суд, как это было в рамках трех предыдущих процессов. Но, согласно американскому законодательству, если Трампа действительно оформят в пенитенциарное учреждение, охранять его там будут агенты Секретной службы.
Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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