https://ria.ru/20230817/tanki-1890557315.html
ВСУ готовятся бросить в бой танки Challenger на Ореховском направлении
ВСУ готовятся бросить в бой танки Challenger на Ореховском направлении - РИА Новости, 17.08.2023
ВСУ готовятся бросить в бой танки Challenger на Ореховском направлении
Украинские войска готовятся ввести в бой на запорожском фронте британские танки Challenger, сообщил РИА Новости в четверг глава запорожского общественного... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:08
2023-08-17T11:08
2023-08-17T11:08
специальная военная операция на украине
владимир рогов
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запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Украинские войска готовятся ввести в бой на запорожском фронте британские танки Challenger, сообщил РИА Новости в четверг глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сейчас точно подтверждается, что украинские войска готовятся бросить в бой британские танки Challenger на ореховском направлении запорожской линии фронта. Посмотрим, насколько ярче и быстрее горят британские танки, чем немецкие Leopard", - сказал Рогов. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20230817/tanki-1890454573.html
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владимир рогов, украина, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ готовятся бросить в бой танки Challenger на Ореховском направлении
Рогов: ВСУ готовятся ввести в бой танки Challenger на Ореховском направлении