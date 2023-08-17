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"На полигонах все было проще". Почему западные танки не помогли ВСУ - РИА Новости, 17.08.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
08:00 17.08.2023 (обновлено: 08:03 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/tanki-1890454573.html
"На полигонах все было проще". Почему западные танки не помогли ВСУ
"На полигонах все было проще". Почему западные танки не помогли ВСУ - РИА Новости, 17.08.2023
"На полигонах все было проще". Почему западные танки не помогли ВСУ
Пентагон официально одобрил отправку на Украину первой партии танков Abrams — восемь машин. Их доставят осенью. Таким образом, у ВСУ будет не менее четырех... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T08:00
2023-08-17T08:03
карачаево-черкесская республика
безопасность
киев
ирак
германия
рональд рейган
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон официально одобрил отправку на Украину первой партии танков Abrams — восемь машин. Их доставят осенью. Таким образом, у ВСУ будет не менее четырех типов танков зарубежного производства. О том, поможет ли киевскому режиму этот "зоопарк", — в материале РИА Новости."Упрощенный" вариантПередать 31 "Абрамс" американцы решили еще в январе. Речь шла о модификации M1A2. Это современные машины с хорошим бронированием, высокотехнологичной электронной начинкой, интеграцией в системы боевого управления и мощным орудием.Однако летом уточнили, что Киев получит более старый вариант M1A1. Это оружие было актуально во времена Рональда Рейгана и "Бури в пустыне".Более того, нескольких ключевых технологий в подаренных танках не будет. В Пентагоне не хотят, чтобы их военные секреты попали в руки россиян. Поэтому сняли "визитную карточку" — усовершенствованные урановые бронепакеты, благодаря которым бронетехника практически неуязвима в лобовой проекции. Так же поступили и с терминалами, обеспечивающими построение боевой сети и информирующими о расположении собственных сил.В сухом остатке ВСУ получат три роты танков, сравнимых по характеристикам и боевым возможностям с советскими Т-72Б образца 1989-го. Против более современных российских Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М шансов у M1A1 немного.Как показал опыт боев в Ираке и Йемене, эти машины довольно уязвимы даже для устаревших советских противотанковых ракетных комплексов.Кроме того, М1А1 Abrams сложно применять совместно с танками других типов. Нужна особая логистика и материально-техническое обслуживание.В частности, из-за газотурбинного двигателя. Во-первых, за час езды по пересеченной местности он сжигает 230 литров топлива, что довольно много. Во-вторых, опыт обслуживания таких моторов есть только у американцев. На других натовских машинах стоят дизельные.Весомый аргументВСУ в ходе летнего наступления, как утверждает Минобороны России, потеряли уже 25 немецких танков Leopard 2 из примерно 60 поставленных. Именно эти машины украинский Генштаб хотел использовать как основное средство взлома оборонительных линий. Однако российские авиация и артиллерия, а также минные поля внесли в эту стратегию коррективы.Причем Leopard 2 — хорошая машина. Это второй по массовости основной боевой танк в НАТО после "Абрамсов". Его разработали в годы холодной войны и неоднократно модернизировали. Киеву передали модификации A4, A5 и A6. Самых же современных A7+ у ФРГ не больше сотни.A4 выпускали во второй половине 1980-х. Тогда значительно улучшили бронезащиту башни, повысили выживаемость экипажа, предоставили более мощные снаряды. Эта модификация — самая воюющая по сей день. Например, ее активно применяют в Сирии турецкие войска.Версия A5 — из 1990-х. Лоб и борта башни прикрыли модулями разнесенной брони, полностью переработали маску пушки. Переделали и люк механика-водителя, улучшив обзор. Электрогидравлическую систему стабилизации орудия заменили на полностью электрическую, наводчик получил усовершенствованный прицел, а командир — независимый тепловизор второго поколения.В A6 башню сделали еще прочнее, добавили противоминную защиту. Орудие удлинили на 11 калибров. Увеличилась дульная энергия, начальная скорость снарядов и, как следствие, — бронепробиваемость и дальность.Впрочем, многие достоинства перечеркивает большой вес — около 62 тонн. Это серьезно ограничивает возможности на пересеченной местности и затрудняет эвакуацию подбитых машин с поля боя. Кроме того, "Леопарды-2", не оснащенные динамической защитой, уязвимы к огню современных ПТРК. Часть машин украинцы самостоятельно усилили блоками ДЗ "Контакт-1". А спасения от мин пока не нашли.Реликт из прошлогоНемецкая газета Berliner Zeitung в июле сообщила, что Брюссель запретил Киеву применять в операции современные Leopard 2. Взамен Запад обязался передать десятки "Леопардов" первой серии, которые давно сняты с вооружения. Leopard 1 поступил в бундесвер в 1966-м. Эти машины также эксплуатировали Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Дания, Австралия и Италия.Танк создавали как ответ советским средним Т-62, и он значительно уступает современной российской тяжелой бронетехнике. Его корпус пробивает 125-миллиметровый бронебойный подкалиберный снаряд с любой эффективной дистанции и в любую проекцию. Уязвим "Леопард 1" также для ПТУР и ручных противотанковых гранатометов.Украинцы уже жаловались на французские колесные танки AMX-10RC. Эти машины "картонные" — не выдерживают даже огонь крупнокалиберного пулемета. Бронезащита "Леопардов", конечно, серьезнее, но все равно не соответствует современным требованиям.С другой стороны, сравнительно малый вес (40 тонн) позволяет этим танкам проходить там, где более тяжелые увязнут. Нарезное орудие калибра 105 миллиметров, благодаря хорошей системе управления огнем и оптике, весьма эффективно против легкой бронетехники.Судя по всему, украинцы будут использовать эти машины так же, как россияне — устаревшие Т-62: в качестве мобильных гаубиц, с закрытых огневых позиций. Дуэль с современным танком первый "Леопард" проиграет. Но вполне выдержит близкий разрыв 152-миллиметрового снаряда.Танк-снайперТемной лошадкой пока остаются британские Challenger 2. Они до сих пор не появлялись на фронте. Видимо, командование ВСУ их бережет.Это один из самых тяжелых танков в мире — 62,5 тонны. Львиная доля боевой массы приходится на защиту. Сведения о многослойной комбинированной броне "Дорчестер" засекречены.Скорее всего, именно по этой причине Лондон передал Киеву всего 14 единиц. И, возможно, поставил жесткие условия их использования.Помимо технических секретов, на кону и репутация "Челленджеров" как неуязвимых. Они активно применялись британским контингентом в Ираке и вообще не понесли потерь от ПТУР. Единственный образец уничтожили дружественным огнем. Но сейчас интенсивность боев выше на порядок.Скорее всего, "Челленджеры" ограничатся ролью "снайперов". Для этого у них есть все — мощное нарезное орудие L30A1, отличная оптика, подходящий боекомплект. Помимо БОПС, в том числе с сердечником из обедненного урана, эти танки располагают разрушительными фугасно-бронебойными HESH-снарядами с дальностью стрельбы до восьми километров. Их поражающее действие практически не зависит от дистанции. Впрочем, 14 машин вряд ли окажут заметное влияние на ход боевых действий.Успех бронетехники на поле боя далеко не всегда зависит от номинальных тактико-технических характеристик. Решающие факторы — уровень подготовки экипажа, разведка, взаимодействие с другими подразделениями, устойчивая связь, своевременный подвоз боеприпасов и обслуживание. К тому же злейший враг танка — не другой танк, гранатометчик или оператор ПТУР, а ударный вертолет. Эту истину ежедневно подтверждают на Запорожском направлении экипажи российских Ка-52.
https://ria.ru/20230814/pomosch-1890072679.html
https://ria.ru/20230816/vsu-1890451751.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, киев, ирак, германия, рональд рейган, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, т-62, т-72б, т-72б3
Карачаево-Черкесская Республика, Безопасность, Киев, Ирак, Германия, Рональд Рейган, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО, Т-62, Т-72Б, Т-72Б3

"На полигонах все было проще". Почему западные танки не помогли ВСУ

CC BY 2.0 / Detmar Modes / Немецкий танк Leopard 2 A5
Немецкий танк Leopard 2 A5 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
CC BY 2.0 / Detmar Modes /
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон официально одобрил отправку на Украину первой партии танков Abrams — восемь машин. Их доставят осенью. Таким образом, у ВСУ будет не менее четырех типов танков зарубежного производства. О том, поможет ли киевскому режиму этот "зоопарк", — в материале РИА Новости.

"Упрощенный" вариант

Передать 31 "Абрамс" американцы решили еще в январе. Речь шла о модификации M1A2. Это современные машины с хорошим бронированием, высокотехнологичной электронной начинкой, интеграцией в системы боевого управления и мощным орудием.
© Фото : Spc. Christian DuplessieАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Spc. Christian Duplessie
Американский танк M1A2 Abrams
Однако летом уточнили, что Киев получит более старый вариант M1A1. Это оружие было актуально во времена Рональда Рейгана и "Бури в пустыне".
Более того, нескольких ключевых технологий в подаренных танках не будет. В Пентагоне не хотят, чтобы их военные секреты попали в руки россиян. Поэтому сняли "визитную карточку" — усовершенствованные урановые бронепакеты, благодаря которым бронетехника практически неуязвима в лобовой проекции. Так же поступили и с терминалами, обеспечивающими построение боевой сети и информирующими о расположении собственных сил.
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска польского, в Варшаве
Американские танки Абрамс армии Польши во время парада, посвященного дню Войска Польского, в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска польского, в Варшаве
В сухом остатке ВСУ получат три роты танков, сравнимых по характеристикам и боевым возможностям с советскими Т-72Б образца 1989-го. Против более современных российских Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М шансов у M1A1 немного.
Как показал опыт боев в Ираке и Йемене, эти машины довольно уязвимы даже для устаревших советских противотанковых ракетных комплексов.
Кроме того, М1А1 Abrams сложно применять совместно с танками других типов. Нужна особая логистика и материально-техническое обслуживание.
© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams
В частности, из-за газотурбинного двигателя. Во-первых, за час езды по пересеченной местности он сжигает 230 литров топлива, что довольно много. Во-вторых, опыт обслуживания таких моторов есть только у американцев. На других натовских машинах стоят дизельные.

Весомый аргумент

ВСУ в ходе летнего наступления, как утверждает Минобороны России, потеряли уже 25 немецких танков Leopard 2 из примерно 60 поставленных. Именно эти машины украинский Генштаб хотел использовать как основное средство взлома оборонительных линий. Однако российские авиация и артиллерия, а также минные поля внесли в эту стратегию коррективы.
© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка танков Leopard 2 для отправки из Канады на Украину
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка танков Leopard 2 для отправки из Канады на Украину
Причем Leopard 2 — хорошая машина. Это второй по массовости основной боевой танк в НАТО после "Абрамсов". Его разработали в годы холодной войны и неоднократно модернизировали. Киеву передали модификации A4, A5 и A6. Самых же современных A7+ у ФРГ не больше сотни.
A4 выпускали во второй половине 1980-х. Тогда значительно улучшили бронезащиту башни, повысили выживаемость экипажа, предоставили более мощные снаряды. Эта модификация — самая воюющая по сей день. Например, ее активно применяют в Сирии турецкие войска.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Пентагон назвал суммарный объем военной помощи США Украине при Байдене
14 августа, 21:34
Версия A5 — из 1990-х. Лоб и борта башни прикрыли модулями разнесенной брони, полностью переработали маску пушки. Переделали и люк механика-водителя, улучшив обзор. Электрогидравлическую систему стабилизации орудия заменили на полностью электрическую, наводчик получил усовершенствованный прицел, а командир — независимый тепловизор второго поколения.
В A6 башню сделали еще прочнее, добавили противоминную защиту. Орудие удлинили на 11 калибров. Увеличилась дульная энергия, начальная скорость снарядов и, как следствие, — бронепробиваемость и дальность.
© СоцсетиОдин из подбитых танков "Леопард", попавших на видео, снятое украинскими солдатами
Один из подбитых танков Леопард, попавших на видео, снятое украинскими солдатами
© Соцсети
Один из подбитых танков "Леопард", попавших на видео, снятое украинскими солдатами
Впрочем, многие достоинства перечеркивает большой вес — около 62 тонн. Это серьезно ограничивает возможности на пересеченной местности и затрудняет эвакуацию подбитых машин с поля боя. Кроме того, "Леопарды-2", не оснащенные динамической защитой, уязвимы к огню современных ПТРК. Часть машин украинцы самостоятельно усилили блоками ДЗ "Контакт-1". А спасения от мин пока не нашли.

Реликт из прошлого

Немецкая газета Berliner Zeitung в июле сообщила, что Брюссель запретил Киеву применять в операции современные Leopard 2. Взамен Запад обязался передать десятки "Леопардов" первой серии, которые давно сняты с вооружения.

Leopard 1 поступил в бундесвер в 1966-м. Эти машины также эксплуатировали Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Дания, Австралия и Италия.
© AP Photo / Eckehard SchulzНемецкий танк Leopard 1
Немецкий танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Eckehard Schulz
Немецкий танк Leopard 1
Танк создавали как ответ советским средним Т-62, и он значительно уступает современной российской тяжелой бронетехнике. Его корпус пробивает 125-миллиметровый бронебойный подкалиберный снаряд с любой эффективной дистанции и в любую проекцию. Уязвим "Леопард 1" также для ПТУР и ручных противотанковых гранатометов.

Украинцы уже жаловались на французские колесные танки AMX-10RC. Эти машины "картонные" — не выдерживают даже огонь крупнокалиберного пулемета. Бронезащита "Леопардов", конечно, серьезнее, но все равно не соответствует современным требованиям.
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Leopard 1A5 ‘343 156’Танк Leopard 1A5 в музее
Танк Leopard 1A5 в музее - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Leopard 1A5 ‘343 156’
Танк Leopard 1A5 в музее
С другой стороны, сравнительно малый вес (40 тонн) позволяет этим танкам проходить там, где более тяжелые увязнут. Нарезное орудие калибра 105 миллиметров, благодаря хорошей системе управления огнем и оптике, весьма эффективно против легкой бронетехники.

Судя по всему, украинцы будут использовать эти машины так же, как россияне — устаревшие Т-62: в качестве мобильных гаубиц, с закрытых огневых позиций. Дуэль с современным танком первый "Леопард" проиграет. Но вполне выдержит близкий разрыв 152-миллиметрового снаряда.

Танк-снайпер

Темной лошадкой пока остаются британские Challenger 2. Они до сих пор не появлялись на фронте. Видимо, командование ВСУ их бережет.
Это один из самых тяжелых танков в мире — 62,5 тонны. Львиная доля боевой массы приходится на защиту. Сведения о многослойной комбинированной броне "Дорчестер" засекречены.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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Скорее всего, именно по этой причине Лондон передал Киеву всего 14 единиц. И, возможно, поставил жесткие условия их использования.
Помимо технических секретов, на кону и репутация "Челленджеров" как неуязвимых. Они активно применялись британским контингентом в Ираке и вообще не понесли потерь от ПТУР. Единственный образец уничтожили дружественным огнем. Но сейчас интенсивность боев выше на порядок.
CC BY-SA 2.0 / Andrew Skudder / Танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
CC BY-SA 2.0 / Andrew Skudder /
Танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Скорее всего, "Челленджеры" ограничатся ролью "снайперов". Для этого у них есть все — мощное нарезное орудие L30A1, отличная оптика, подходящий боекомплект. Помимо БОПС, в том числе с сердечником из обедненного урана, эти танки располагают разрушительными фугасно-бронебойными HESH-снарядами с дальностью стрельбы до восьми километров. Их поражающее действие практически не зависит от дистанции. Впрочем, 14 машин вряд ли окажут заметное влияние на ход боевых действий.
Успех бронетехники на поле боя далеко не всегда зависит от номинальных тактико-технических характеристик. Решающие факторы — уровень подготовки экипажа, разведка, взаимодействие с другими подразделениями, устойчивая связь, своевременный подвоз боеприпасов и обслуживание. К тому же злейший враг танка — не другой танк, гранатометчик или оператор ПТУР, а ударный вертолет. Эту истину ежедневно подтверждают на Запорожском направлении экипажи российских Ка-52.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаБезопасностьКиевИракГерманияРональд РейганВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТОТ-62Т-72БТ-72Б3
 
 
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