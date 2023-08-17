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Бойцы уничтожили танк и миномет ВСУ, обстреливавшие позиции у Каховской ГЭС

Бойцы уничтожили танк и миномет ВСУ, обстреливавшие позиции у Каховской ГЭС - РИА Новости, 17.08.2023

Бойцы уничтожили танк и миномет ВСУ, обстреливавшие позиции у Каховской ГЭС

Бойцы российской группировки войск "Днепр", несущие боевую службу в районе Каховской ГЭС, разрушенной в результате теракта киевского режима, уничтожили... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T06:32

2023-08-17T06:32

2023-08-17T06:32

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 17 авг – РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Днепр", несущие боевую службу в районе Каховской ГЭС, разрушенной в результате теракта киевского режима, уничтожили украинский танк и передвижной минометный расчет, которые обстреливали позиции ВС РФ, рассказал РИА Новости пулеметчик с позывным "Марио". По его словам, ситуация в районе Каховской ГЭС остается напряженной, позиции ВС РФ обстреливает украинская артиллерия, которую российские военные обнаруживают и последовательно уничтожают. "Недавно выехал танк ВСУ, отработал по нашим позициям. Хорошо, что все целы остались. Но на это мы тоже сразу отреагировали: мгновенно начал работать наш миномет, подавил огнем вражеский танк, больше он не работал", – рассказал "Марио". Также, по его словам, недавно был обнаружен передвижной миномет противника. По нему незамедлительно отработали российские минометчики, ликвидировав вражеский расчет и автобус, на котором украинские боевики перевозили орудие с точки на точку. По словам другого бойца подразделения с позывным "Малой", главная задача – не допустить прорыва противника на левый берег Днепра и создания там плацдарма. "Сколько раз они пытались, у них ни разу не получилось. Единственное, что они могут, – это отправляют коптеры, минометы. <...> Мы знаем, что на противоположном берегу находится одесская 126-я бригада теробороны, они постоянно ведут обстрелы, мы к этому привыкли, потерь никаких нет, ребята молодцы, бдительно несут свою службу", – сказал "Малой".

днепр (река)

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в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепр (река), каховская гэс