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Бойцы уничтожили танк и миномет ВСУ, обстреливавшие позиции у Каховской ГЭС - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/tank-1890526403.html
Бойцы уничтожили танк и миномет ВСУ, обстреливавшие позиции у Каховской ГЭС
Бойцы уничтожили танк и миномет ВСУ, обстреливавшие позиции у Каховской ГЭС - РИА Новости, 17.08.2023
Бойцы уничтожили танк и миномет ВСУ, обстреливавшие позиции у Каховской ГЭС
Бойцы российской группировки войск "Днепр", несущие боевую службу в районе Каховской ГЭС, разрушенной в результате теракта киевского режима, уничтожили... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T06:32
2023-08-17T06:32
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
днепр (река)
каховская гэс
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 17 авг – РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Днепр", несущие боевую службу в районе Каховской ГЭС, разрушенной в результате теракта киевского режима, уничтожили украинский танк и передвижной минометный расчет, которые обстреливали позиции ВС РФ, рассказал РИА Новости пулеметчик с позывным "Марио". По его словам, ситуация в районе Каховской ГЭС остается напряженной, позиции ВС РФ обстреливает украинская артиллерия, которую российские военные обнаруживают и последовательно уничтожают. "Недавно выехал танк ВСУ, отработал по нашим позициям. Хорошо, что все целы остались. Но на это мы тоже сразу отреагировали: мгновенно начал работать наш миномет, подавил огнем вражеский танк, больше он не работал", – рассказал "Марио". Также, по его словам, недавно был обнаружен передвижной миномет противника. По нему незамедлительно отработали российские минометчики, ликвидировав вражеский расчет и автобус, на котором украинские боевики перевозили орудие с точки на точку. По словам другого бойца подразделения с позывным "Малой", главная задача – не допустить прорыва противника на левый берег Днепра и создания там плацдарма. "Сколько раз они пытались, у них ни разу не получилось. Единственное, что они могут, – это отправляют коптеры, минометы. &lt;...&gt; Мы знаем, что на противоположном берегу находится одесская 126-я бригада теробороны, они постоянно ведут обстрелы, мы к этому привыкли, потерь никаких нет, ребята молодцы, бдительно несут свою службу", – сказал "Малой".
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в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепр (река), каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Каховская ГЭС
Бойцы уничтожили танк и миномет ВСУ, обстреливавшие позиции у Каховской ГЭС

Бойцы "Днепра" уничтожили танк и миномет, обстреливавшие позиции у Каховской ГЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 17 авг – РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Днепр", несущие боевую службу в районе Каховской ГЭС, разрушенной в результате теракта киевского режима, уничтожили украинский танк и передвижной минометный расчет, которые обстреливали позиции ВС РФ, рассказал РИА Новости пулеметчик с позывным "Марио".
По его словам, ситуация в районе Каховской ГЭС остается напряженной, позиции ВС РФ обстреливает украинская артиллерия, которую российские военные обнаруживают и последовательно уничтожают.
"Недавно выехал танк ВСУ, отработал по нашим позициям. Хорошо, что все целы остались. Но на это мы тоже сразу отреагировали: мгновенно начал работать наш миномет, подавил огнем вражеский танк, больше он не работал", – рассказал "Марио".
Также, по его словам, недавно был обнаружен передвижной миномет противника. По нему незамедлительно отработали российские минометчики, ликвидировав вражеский расчет и автобус, на котором украинские боевики перевозили орудие с точки на точку.
По словам другого бойца подразделения с позывным "Малой", главная задача – не допустить прорыва противника на левый берег Днепра и создания там плацдарма.
"Сколько раз они пытались, у них ни разу не получилось. Единственное, что они могут, – это отправляют коптеры, минометы. <...> Мы знаем, что на противоположном берегу находится одесская 126-я бригада теробороны, они постоянно ведут обстрелы, мы к этому привыкли, потерь никаких нет, ребята молодцы, бдительно несут свою службу", – сказал "Малой".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДнепр (река)Каховская ГЭС
 
 
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