https://ria.ru/20230817/taksi-1890536788.html

В Госдуме предложили запретить парковку и стоянку такси в жилой зоне

В Госдуме предложили запретить парковку и стоянку такси в жилой зоне - РИА Новости, 17.08.2023

В Госдуме предложили запретить парковку и стоянку такси в жилой зоне

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне, об этом говорится в письме политика РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T09:17

2023-08-17T09:17

2023-08-17T09:17

общество

госдума рф

россия

борис чернышов (депутат)

михаил черников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808396104_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_6d18300cb7573064028a3c78603882a0.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне, об этом говорится в письме политика начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут. Этого времени хватит, чтобы дождаться или высадить пассажиров, в том числе маломобильных или с объёмным багажом, решить индивидуальные вопросы водителя такси, если он оказался в жилом районе по личным делам", - сообщил Чернышов, который также является кандидатом в мэры Москвы. Он отметил, что со своей стороны готов инициировать внесение изменений в КоАП. Нарушение указанной нормы ПДД должно повлечь наложение штрафа и эвакуацию транспортного средства на штрафстоянку, пояснил политик свою позицию. Также в письме он сообщил, что обратился в министерство транспорта с предложением ввести в качестве основания для выдачи лицензий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сфере пассажироперевозок наличие собственной или арендованной автопарковки, сопоставимой с имеющимся автопарком. За неоднократные нарушения этой нормы Чернышов предлагает установить ответственность в виде отзыва лицензии на перевозку пассажиров.

https://ria.ru/20230809/taksi-1888993224.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, россия, борис чернышов (депутат), михаил черников