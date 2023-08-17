https://ria.ru/20230817/taksi-1890536788.html
В Госдуме предложили запретить парковку и стоянку такси в жилой зоне
В Госдуме предложили запретить парковку и стоянку такси в жилой зоне - РИА Новости, 17.08.2023
В Госдуме предложили запретить парковку и стоянку такси в жилой зоне
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне, об этом говорится в письме политика РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T09:17
2023-08-17T09:17
2023-08-17T09:17
общество
госдума рф
россия
борис чернышов (депутат)
михаил черников
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне, об этом говорится в письме политика начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут. Этого времени хватит, чтобы дождаться или высадить пассажиров, в том числе маломобильных или с объёмным багажом, решить индивидуальные вопросы водителя такси, если он оказался в жилом районе по личным делам", - сообщил Чернышов, который также является кандидатом в мэры Москвы. Он отметил, что со своей стороны готов инициировать внесение изменений в КоАП. Нарушение указанной нормы ПДД должно повлечь наложение штрафа и эвакуацию транспортного средства на штрафстоянку, пояснил политик свою позицию. Также в письме он сообщил, что обратился в министерство транспорта с предложением ввести в качестве основания для выдачи лицензий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сфере пассажироперевозок наличие собственной или арендованной автопарковки, сопоставимой с имеющимся автопарком. За неоднократные нарушения этой нормы Чернышов предлагает установить ответственность в виде отзыва лицензии на перевозку пассажиров.
https://ria.ru/20230809/taksi-1888993224.html
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общество, госдума рф, россия, борис чернышов (депутат), михаил черников
Общество, Госдума РФ, Россия, Борис Чернышов (депутат), Михаил Черников
В Госдуме предложили запретить парковку и стоянку такси в жилой зоне
Вице-спикер Чернышов предложил запретить парковку и стоянку такси в жилой зоне
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне, об этом говорится в письме политика начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут. Этого времени хватит, чтобы дождаться или высадить пассажиров, в том числе маломобильных или с объёмным багажом, решить индивидуальные вопросы водителя такси, если он оказался в жилом районе по личным делам", - сообщил Чернышов, который также является кандидатом в мэры Москвы
.
Он отметил, что со своей стороны готов инициировать внесение изменений в КоАП. Нарушение указанной нормы ПДД должно повлечь наложение штрафа и эвакуацию транспортного средства на штрафстоянку, пояснил политик свою позицию.
Также в письме он сообщил, что обратился в министерство транспорта с предложением ввести в качестве основания для выдачи лицензий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сфере пассажироперевозок наличие собственной или арендованной автопарковки, сопоставимой с имеющимся автопарком. За неоднократные нарушения этой нормы Чернышов предлагает установить ответственность в виде отзыва лицензии на перевозку пассажиров.
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