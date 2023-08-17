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Порядок получения мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале

Порядок получения мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале - РИА Новости, 17.08.2023

Порядок получения мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале

Порядок получения региональных мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T20:30

2023-08-17T20:30

2023-08-17T20:30

ямало-ненецкий автономный округ

общество

ямал

надым

дмитрий артюхов

салехард

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САЛЕХАРД, 17 авг — РИА Новости. Порядок получения региональных мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Артюхов. Об этом глава ЯНАО договорился на встрече с участниками спецоперации и их семьями в Надыме. Теперь, не дожидаясь получения статуса "Ветеран боевых действий", все ямальцы-участники СВО могут получать пожизненное денежное содержание, выплату ко Дню защитника Отечества, бесплатную юридическую и нотариальную помощь, сертификат на реабилитацию и компенсацию расходов за подключение домов к газу по программе социальной газификации. Также бойцам компенсируют стоимость проезда с места несения службы в отпуск на Ямал и обратно. Кроме того, власти взяли на себя расходы по оплате сверхнормативного багажа. Мера уже начала действовать, компенсацию за проезд с начала этого года можно получить через органы соцзащиты. "Постоянно расширяем список региональных мер поддержки — их уже больше 50. На прямой связи с участниками СВО, их близкими. Наша задача — оказывать помощь быстро и без лишней бумажной волокиты", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230815/yamal-1890209773.html

ямал

надым

салехард

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общество, ямал, надым, дмитрий артюхов, салехард