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Порядок получения мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале
Порядок получения мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале - РИА Новости, 17.08.2023
Порядок получения мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале
Порядок получения региональных мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:30
2023-08-17T20:30
2023-08-17T20:30
ямало-ненецкий автономный округ
общество
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надым
дмитрий артюхов
салехард
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САЛЕХАРД, 17 авг — РИА Новости. Порядок получения региональных мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Артюхов. Об этом глава ЯНАО договорился на встрече с участниками спецоперации и их семьями в Надыме. Теперь, не дожидаясь получения статуса "Ветеран боевых действий", все ямальцы-участники СВО могут получать пожизненное денежное содержание, выплату ко Дню защитника Отечества, бесплатную юридическую и нотариальную помощь, сертификат на реабилитацию и компенсацию расходов за подключение домов к газу по программе социальной газификации. Также бойцам компенсируют стоимость проезда с места несения службы в отпуск на Ямал и обратно. Кроме того, власти взяли на себя расходы по оплате сверхнормативного багажа. Мера уже начала действовать, компенсацию за проезд с начала этого года можно получить через органы соцзащиты. "Постоянно расширяем список региональных мер поддержки — их уже больше 50. На прямой связи с участниками СВО, их близкими. Наша задача — оказывать помощь быстро и без лишней бумажной волокиты", - подчеркнул губернатор.
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общество, ямал, надым, дмитрий артюхов, салехард
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Ямал, Надым, Дмитрий Артюхов, Салехард
Порядок получения мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале
Порядок получения региональных мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале