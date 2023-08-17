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Порядок получения мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале - РИА Новости, 17.08.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:30 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/svo-1890706359.html
Порядок получения мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале
Порядок получения мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале - РИА Новости, 17.08.2023
Порядок получения мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале
Порядок получения региональных мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:30
2023-08-17T20:30
ямало-ненецкий автономный округ
общество
ямал
надым
дмитрий артюхов
салехард
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САЛЕХАРД, 17 авг — РИА Новости. Порядок получения региональных мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Артюхов. Об этом глава ЯНАО договорился на встрече с участниками спецоперации и их семьями в Надыме. Теперь, не дожидаясь получения статуса "Ветеран боевых действий", все ямальцы-участники СВО могут получать пожизненное денежное содержание, выплату ко Дню защитника Отечества, бесплатную юридическую и нотариальную помощь, сертификат на реабилитацию и компенсацию расходов за подключение домов к газу по программе социальной газификации. Также бойцам компенсируют стоимость проезда с места несения службы в отпуск на Ямал и обратно. Кроме того, власти взяли на себя расходы по оплате сверхнормативного багажа. Мера уже начала действовать, компенсацию за проезд с начала этого года можно получить через органы соцзащиты. "Постоянно расширяем список региональных мер поддержки — их уже больше 50. На прямой связи с участниками СВО, их близкими. Наша задача — оказывать помощь быстро и без лишней бумажной волокиты", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230815/yamal-1890209773.html
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общество, ямал, надым, дмитрий артюхов, салехард
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Ямал, Надым, Дмитрий Артюхов, Салехард
Порядок получения мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале

Порядок получения региональных мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСимволы СВО "Zа победу"
Символы СВО Zа победу - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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САЛЕХАРД, 17 авг — РИА Новости. Порядок получения региональных мер поддержки для бойцов СВО упростят на Ямале, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Артюхов.
Об этом глава ЯНАО договорился на встрече с участниками спецоперации и их семьями в Надыме. Теперь, не дожидаясь получения статуса "Ветеран боевых действий", все ямальцы-участники СВО могут получать пожизненное денежное содержание, выплату ко Дню защитника Отечества, бесплатную юридическую и нотариальную помощь, сертификат на реабилитацию и компенсацию расходов за подключение домов к газу по программе социальной газификации.
Также бойцам компенсируют стоимость проезда с места несения службы в отпуск на Ямал и обратно. Кроме того, власти взяли на себя расходы по оплате сверхнормативного багажа. Мера уже начала действовать, компенсацию за проезд с начала этого года можно получить через органы соцзащиты.
"Постоянно расширяем список региональных мер поддержки — их уже больше 50. На прямой связи с участниками СВО, их близкими. Наша задача — оказывать помощь быстро и без лишней бумажной волокиты", - подчеркнул губернатор.
Около 500 жителей Надыма приняли участие во встрече с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Около 500 жителей Надыма приняли участие во встрече с губернатором Ямала
15 августа, 14:53
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоЯмалНадымДмитрий АртюховСалехард
 
 
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