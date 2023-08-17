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В ДНР осудили на 12 лет украинского оператора БПЛА - РИА Новости, 17.08.2023
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11:45 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/sud-1890568668.html
В ДНР осудили на 12 лет украинского оператора БПЛА
В ДНР осудили на 12 лет украинского оператора БПЛА - РИА Новости, 17.08.2023
В ДНР осудили на 12 лет украинского оператора БПЛА
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 12 годам колонии украинского военного, корректировавшего ведение огня по мирному населению с помощью... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:45
2023-08-17T11:45
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 12 годам колонии украинского военного, корректировавшего ведение огня по мирному населению с помощью беспилотника, сообщили в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении оператора станции помех отдельной роты радиоэлектронной борьбы 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины 24-летнего Егора Куранова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). Приговор - 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима", - сообщили в прокуратуре. В суде установлено, что осужденный в период с 30 ноября 2018 года по 20 июня 2022 года, выполняя преступные приказы командования 79-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, управляя беспилотным летательным аппаратом корректировал стрельбу минометных расчетов, обстреливавших жилые дома и иных объекты и сооружения гражданской инфраструктуры с находящимся в них мирным населением, расположенные в селе Коминтерново Новоазовского района и посёлке Александровка Петровского района Донецка. В результате обстрелов в селе Коминтерново был полностью разрушен жилой дом № 51 по улице Кирова, также частично разрушено здание торгового комплекса по улице Ахматовой, дом 25, в поселке Александровка был ранен мужчина. Он же в апреле 2022 года, находясь на боевом дежурстве на втором этаже пятиэтажного здания машиностроительного завода "Азовмаш", ранил мирного жителя, идущего по улице.
https://ria.ru/20230814/donbass-1889990373.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР осудили на 12 лет украинского оператора БПЛА

Верховный суд ДНР приговорил к 12 годам колонии украинского оператора БПЛА

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 12 годам колонии украинского военного, корректировавшего ведение огня по мирному населению с помощью беспилотника, сообщили в прокуратуре ДНР.
«
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении оператора станции помех отдельной роты радиоэлектронной борьбы 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины 24-летнего Егора Куранова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). Приговор - 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
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В суде установлено, что осужденный в период с 30 ноября 2018 года по 20 июня 2022 года, выполняя преступные приказы командования 79-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, управляя беспилотным летательным аппаратом корректировал стрельбу минометных расчетов, обстреливавших жилые дома и иных объекты и сооружения гражданской инфраструктуры с находящимся в них мирным населением, расположенные в селе Коминтерново Новоазовского района и посёлке Александровка Петровского района Донецка.
В результате обстрелов в селе Коминтерново был полностью разрушен жилой дом № 51 по улице Кирова, также частично разрушено здание торгового комплекса по улице Ахматовой, дом 25, в поселке Александровка был ранен мужчина.
Он же в апреле 2022 года, находясь на боевом дежурстве на втором этаже пятиэтажного здания машиностроительного завода "Азовмаш", ранил мирного жителя, идущего по улице.
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Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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