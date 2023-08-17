https://ria.ru/20230817/su-57-1890578537.html
Штатный двигатель для Су-57 требует доработки, заявил глава ОАК
Штатный двигатель для Су-57 требует доработки, заявил глава ОАК - РИА Новости, 17.08.2023
Штатный двигатель для Су-57 требует доработки, заявил глава ОАК
Штатный двигатель (двигатель второго этапа) для истребителя пятого поколения Су-57 требует доработки и продолжения испытаний, заявил генеральный директор... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:15
2023-08-17T12:15
2023-08-17T12:15
безопасность
технологии
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-57
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Штатный двигатель (двигатель второго этапа) для истребителя пятого поколения Су-57 требует доработки и продолжения испытаний, заявил генеральный директор "Объединенной авиационной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь РИА Новости на полях форума "Армия-2023". Ранее ряд высокопоставленных представителей ОПК заявляли о том, что испытания "Изделия 30", то есть турбореактивного двухконтурного двигателя второго этапа, должны завершиться в 2022 году. "Двигатель второго этапа для самолета пятого поколения Су-57 уже есть, он летает, реально проходит испытания, но они закончатся не послезавтра. Мы не отступаем от модели, согласованной с Минобороны, разговоры о том, что его нет, пустые. Но как любой принципиально новый двигатель, он требует доработки, требует еще испытаний", - сказал Слюсарь. По его словам, команда "работает профессионально, деньги выделены". Сейчас на Су-57 стоят промежуточные двигатели АЛ-41Ф1. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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безопасность, технологии, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-57, форум "армия — 2023"
Безопасность, Технологии, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-57, Форум "Армия — 2023"
Штатный двигатель для Су-57 требует доработки, заявил глава ОАК
Глава ОАК Слюсарь: штатный двигатель для истребителя Су-57 требует доработки