https://ria.ru/20230817/stazh-1890514893.html
Жителям новых регионов зачтут стаж при поступлении на госслужбу
Жителям новых регионов зачтут стаж при поступлении на госслужбу - РИА Новости, 17.08.2023
Жителям новых регионов зачтут стаж при поступлении на госслужбу
Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к России, при поступлении... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T00:29
2023-08-17T00:29
2023-08-17T00:29
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c2e30252d941c90c7356b7cf88430d.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к России, при поступлении на государственную службу, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, речь идет о должностях депутатов, судей, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры и других. В документе подчеркивается, что госслужащие, получившие опыт в ДНР, ЛНР и на Украине, смогут сохранить заработанную пенсию за выслугу лет. Также стаж работы перешедших в российское гражданство госслужащих будет учитываться при расчете отпуска за выслугу лет и выплаты за безупречную и эффективную государственную службу. Однако в стаж не будет входить срок службы в воинских и иных формированиях, признанных в России террористическими, период участия в противоправных действиях против ДНР и ЛНР, а также периоды членства в экстремистских организациях и участия в боевых действиях против РФ.
https://ria.ru/20230811/gosuslugi-1889444530.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b010cc3c3853eefde0c2c4c9c092135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Жителям новых регионов зачтут стаж при поступлении на госслужбу
Жителям новых регионов зачтут полученный ранее стаж при поступлении на госслужбу