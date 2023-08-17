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Жителям новых регионов зачтут стаж при поступлении на госслужбу - РИА Новости, 17.08.2023
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00:29 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/stazh-1890514893.html
Жителям новых регионов зачтут стаж при поступлении на госслужбу
Жителям новых регионов зачтут стаж при поступлении на госслужбу - РИА Новости, 17.08.2023
Жителям новых регионов зачтут стаж при поступлении на госслужбу
Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к России, при поступлении... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T00:29
2023-08-17T00:29
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к России, при поступлении на государственную службу, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, речь идет о должностях депутатов, судей, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры и других. В документе подчеркивается, что госслужащие, получившие опыт в ДНР, ЛНР и на Украине, смогут сохранить заработанную пенсию за выслугу лет. Также стаж работы перешедших в российское гражданство госслужащих будет учитываться при расчете отпуска за выслугу лет и выплаты за безупречную и эффективную государственную службу. Однако в стаж не будет входить срок службы в воинских и иных формированиях, признанных в России террористическими, период участия в противоправных действиях против ДНР и ЛНР, а также периоды членства в экстремистских организациях и участия в боевых действиях против РФ.
https://ria.ru/20230811/gosuslugi-1889444530.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Жителям новых регионов зачтут стаж при поступлении на госслужбу

Жителям новых регионов зачтут полученный ранее стаж при поступлении на госслужбу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Трудовая книжка . Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к России, при поступлении на государственную службу, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, речь идет о должностях депутатов, судей, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры и других.
В документе подчеркивается, что госслужащие, получившие опыт в ДНР, ЛНР и на Украине, смогут сохранить заработанную пенсию за выслугу лет. Также стаж работы перешедших в российское гражданство госслужащих будет учитываться при расчете отпуска за выслугу лет и выплаты за безупречную и эффективную государственную службу.
Однако в стаж не будет входить срок службы в воинских и иных формированиях, признанных в России террористическими, период участия в противоправных действиях против ДНР и ЛНР, а также периоды членства в экстремистских организациях и участия в боевых действиях против РФ.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Жители новых регионов смогут записаться на выдачу прав через госуслуги
11 августа, 10:08
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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