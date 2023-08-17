https://ria.ru/20230817/stazh-1890514893.html

Жителям новых регионов зачтут стаж при поступлении на госслужбу

Жителям новых регионов зачтут стаж при поступлении на госслужбу - РИА Новости, 17.08.2023

Жителям новых регионов зачтут стаж при поступлении на госслужбу

Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к России, при поступлении... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T00:29

2023-08-17T00:29

2023-08-17T00:29

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к России, при поступлении на государственную службу, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, речь идет о должностях депутатов, судей, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры и других. В документе подчеркивается, что госслужащие, получившие опыт в ДНР, ЛНР и на Украине, смогут сохранить заработанную пенсию за выслугу лет. Также стаж работы перешедших в российское гражданство госслужащих будет учитываться при расчете отпуска за выслугу лет и выплаты за безупречную и эффективную государственную службу. Однако в стаж не будет входить срок службы в воинских и иных формированиях, признанных в России террористическими, период участия в противоправных действиях против ДНР и ЛНР, а также периоды членства в экстремистских организациях и участия в боевых действиях против РФ.

https://ria.ru/20230811/gosuslugi-1889444530.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин