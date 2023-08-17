https://ria.ru/20230817/ssha-1890651313.html

Его детище. Херш раскрыл истинную цель переговоров по Украине в Джидде

Его детище. Херш раскрыл истинную цель переговоров по Украине в Джидде - РИА Новости, 17.08.2023

Его детище. Херш раскрыл истинную цель переговоров по Украине в Джидде

Мирная конференция в Саудовской Аравии по конфликту на Украине планировалась США как подготовка к "капитуляции" президента России Владимира Путина, пишет... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:59

2023-08-17T15:59

2023-08-17T17:54

в мире

украина

сша

россия

сеймур херш

владимир путин

джейк салливан

международный уголовный суд

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мирная конференция в Саудовской Аравии по конфликту на Украине планировалась США как подготовка к "капитуляции" президента России Владимира Путина, пишет американский журналист Сеймур Херш в Substack со ссылкой на мнение представителя американской разведки."Джидда была детищем Салливана (Джейка, советника американского президента по национальной безопасности — Прим. Ред.). Он планировал, что это будет байденовский эквивалент Версальского мирного договора. Великий союз свободного мира встречается на праздновании победы после унизительного поражения ненавистного врага", - приводит он слова своего источника.Финальным шагом должна была стать "капитуляция" России после весеннего контрнаступления Украины, пишет журналист. Планировался даже "Нюрнбергский процесс" в МУС с Джейком Салливаном в качестве представителя США, указывается в статье.Как констатировал 21 июля Путин, результатов у украинских войск в ходе контрнаступления как таковых нет. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".

https://ria.ru/20230817/kontrnastuplenie-1890638179.html

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в мире, украина, сша, россия, сеймур херш, владимир путин, джейк салливан, международный уголовный суд