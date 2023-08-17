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Его детище. Херш раскрыл истинную цель переговоров по Украине в Джидде
Его детище. Херш раскрыл истинную цель переговоров по Украине в Джидде - РИА Новости, 17.08.2023
Его детище. Херш раскрыл истинную цель переговоров по Украине в Джидде
Мирная конференция в Саудовской Аравии по конфликту на Украине планировалась США как подготовка к "капитуляции" президента России Владимира Путина, пишет... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:59
2023-08-17T15:59
2023-08-17T17:54
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сеймур херш
владимир путин
джейк салливан
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мирная конференция в Саудовской Аравии по конфликту на Украине планировалась США как подготовка к "капитуляции" президента России Владимира Путина, пишет американский журналист Сеймур Херш в Substack со ссылкой на мнение представителя американской разведки."Джидда была детищем Салливана (Джейка, советника американского президента по национальной безопасности — Прим. Ред.). Он планировал, что это будет байденовский эквивалент Версальского мирного договора. Великий союз свободного мира встречается на праздновании победы после унизительного поражения ненавистного врага", - приводит он слова своего источника.Финальным шагом должна была стать "капитуляция" России после весеннего контрнаступления Украины, пишет журналист. Планировался даже "Нюрнбергский процесс" в МУС с Джейком Салливаном в качестве представителя США, указывается в статье.Как констатировал 21 июля Путин, результатов у украинских войск в ходе контрнаступления как таковых нет. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
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в мире, украина, сша, россия, сеймур херш, владимир путин, джейк салливан, международный уголовный суд
В мире, Украина, США, Россия, Сеймур Херш, Владимир Путин, Джейк Салливан, Международный уголовный суд
Его детище. Херш раскрыл истинную цель переговоров по Украине в Джидде
Херш: конференция в Джидде планировалась США как подготовка к капитуляции России
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Мирная конференция в Саудовской Аравии по конфликту на Украине планировалась США как подготовка к "капитуляции" президента России Владимира Путина, пишет американский журналист Сеймур Херш в Substack
со ссылкой на мнение представителя американской разведки.
"Джидда была детищем Салливана (Джейка, советника американского президента по национальной безопасности — Прим. Ред.). Он планировал, что это будет байденовский эквивалент Версальского мирного договора. Великий союз свободного мира встречается на праздновании победы после унизительного поражения ненавистного врага", - приводит он слова своего источника.
Финальным шагом должна была стать "капитуляция" России после весеннего контрнаступления Украины, пишет журналист. Планировался даже "Нюрнбергский процесс" в МУС с Джейком Салливаном в качестве представителя США, указывается в статье.
Как констатировал 21 июля Путин, результатов у украинских войск в ходе контрнаступления как таковых нет. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
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