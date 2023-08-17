https://ria.ru/20230817/srok-1890680889.html

Жительница Тулы, ребенка которой убил ее сожитель, получила срок

Жительница Тулы, ребенка которой убил ее сожитель, получила срок - РИА Новости, 17.08.2023

Жительница Тулы, ребенка которой убил ее сожитель, получила срок

Жительница Тулы, 6-летнего сына которой истязал и убил ее сожитель, осуждена на 8 месяцев колонии за оставление ребенка в опасности, сообщили СУСК России по... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:55

2023-08-17T17:55

2023-08-17T17:55

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тула

тульская область

тульский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Жительница Тулы, 6-летнего сына которой истязал и убил ее сожитель, осуждена на 8 месяцев колонии за оставление ребенка в опасности, сообщили СУСК России по Тульской области и прокуратура региона. На днях Тульский областной суд приговорил 36-летнего жителя Тулы к 23 годам колонии строгого режима за истязание и убийство 6-летнего сына сожительницы. По данным СУСК, мужчина на протяжении месяца избивал мальчика и в итоге 31 января текущего года забил его до смерти, нанося удары руками, ногами и ремнем с металлической пряжкой по различным частям тела. СУСК опубликовало в своем телеграм-канале кадры допроса отчима, где он, в частности, рассказывает, что мальчик его боялся. СУСК и прокуратура сообщают, что 31-летняя мать ребенка осуждена по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). "Установлено, что ночью 1 февраля 2023 года жительница… находясь в состоянии алкогольного опьянения, присутствовала при избиении сожителем ее малолетнего сына. При этом мать ребенка не вмешалась в происходящее, не сообщила о случившемся в правоохранительные органы, а также не приняла мер к оказанию медицинской помощи малолетнему ребенку", - информирует областная прокуратура. В результате бездействия матери наступила смерть ребенка, подчеркивает ведомство. "Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщает СУСК.

https://ria.ru/20230817/mladenets-1890631721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тула, тульская область, тульский областной суд, происшествия