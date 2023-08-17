Жительница Тулы, ребенка которой убил ее сожитель, получила срок
Суд дал восемь месяцев колонии тулячке, ребенка которой убил ее сожитель
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Жительница Тулы, 6-летнего сына которой истязал и убил ее сожитель, осуждена на 8 месяцев колонии за оставление ребенка в опасности, сообщили СУСК России по Тульской области и прокуратура региона.
На днях Тульский областной суд приговорил 36-летнего жителя Тулы к 23 годам колонии строгого режима за истязание и убийство 6-летнего сына сожительницы. По данным СУСК, мужчина на протяжении месяца избивал мальчика и в итоге 31 января текущего года забил его до смерти, нанося удары руками, ногами и ремнем с металлической пряжкой по различным частям тела. СУСК опубликовало в своем телеграм-канале кадры допроса отчима, где он, в частности, рассказывает, что мальчик его боялся.
СУСК и прокуратура сообщают, что 31-летняя мать ребенка осуждена по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).
"Установлено, что ночью 1 февраля 2023 года жительница… находясь в состоянии алкогольного опьянения, присутствовала при избиении сожителем ее малолетнего сына. При этом мать ребенка не вмешалась в происходящее, не сообщила о случившемся в правоохранительные органы, а также не приняла мер к оказанию медицинской помощи малолетнему ребенку", - информирует областная прокуратура.
В результате бездействия матери наступила смерть ребенка, подчеркивает ведомство.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщает СУСК.