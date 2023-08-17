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Жительница Тулы, ребенка которой убил ее сожитель, получила срок - РИА Новости, 17.08.2023
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17:55 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/srok-1890680889.html
Жительница Тулы, ребенка которой убил ее сожитель, получила срок
Жительница Тулы, ребенка которой убил ее сожитель, получила срок - РИА Новости, 17.08.2023
Жительница Тулы, ребенка которой убил ее сожитель, получила срок
Жительница Тулы, 6-летнего сына которой истязал и убил ее сожитель, осуждена на 8 месяцев колонии за оставление ребенка в опасности, сообщили СУСК России по... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:55
2023-08-17T17:55
россия
тула
тульская область
тульский областной суд
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Жительница Тулы, 6-летнего сына которой истязал и убил ее сожитель, осуждена на 8 месяцев колонии за оставление ребенка в опасности, сообщили СУСК России по Тульской области и прокуратура региона. На днях Тульский областной суд приговорил 36-летнего жителя Тулы к 23 годам колонии строгого режима за истязание и убийство 6-летнего сына сожительницы. По данным СУСК, мужчина на протяжении месяца избивал мальчика и в итоге 31 января текущего года забил его до смерти, нанося удары руками, ногами и ремнем с металлической пряжкой по различным частям тела. СУСК опубликовало в своем телеграм-канале кадры допроса отчима, где он, в частности, рассказывает, что мальчик его боялся. СУСК и прокуратура сообщают, что 31-летняя мать ребенка осуждена по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). "Установлено, что ночью 1 февраля 2023 года жительница… находясь в состоянии алкогольного опьянения, присутствовала при избиении сожителем ее малолетнего сына. При этом мать ребенка не вмешалась в происходящее, не сообщила о случившемся в правоохранительные органы, а также не приняла мер к оказанию медицинской помощи малолетнему ребенку", - информирует областная прокуратура. В результате бездействия матери наступила смерть ребенка, подчеркивает ведомство. "Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщает СУСК.
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россия, тула, тульская область, тульский областной суд, происшествия
Россия, Тула, Тульская область, Тульский областной суд, Происшествия
Жительница Тулы, ребенка которой убил ее сожитель, получила срок

Суд дал восемь месяцев колонии тулячке, ребенка которой убил ее сожитель

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Жительница Тулы, 6-летнего сына которой истязал и убил ее сожитель, осуждена на 8 месяцев колонии за оставление ребенка в опасности, сообщили СУСК России по Тульской области и прокуратура региона.
На днях Тульский областной суд приговорил 36-летнего жителя Тулы к 23 годам колонии строгого режима за истязание и убийство 6-летнего сына сожительницы. По данным СУСК, мужчина на протяжении месяца избивал мальчика и в итоге 31 января текущего года забил его до смерти, нанося удары руками, ногами и ремнем с металлической пряжкой по различным частям тела. СУСК опубликовало в своем телеграм-канале кадры допроса отчима, где он, в частности, рассказывает, что мальчик его боялся.
СУСК и прокуратура сообщают, что 31-летняя мать ребенка осуждена по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).
"Установлено, что ночью 1 февраля 2023 года жительница… находясь в состоянии алкогольного опьянения, присутствовала при избиении сожителем ее малолетнего сына. При этом мать ребенка не вмешалась в происходящее, не сообщила о случившемся в правоохранительные органы, а также не приняла мер к оказанию медицинской помощи малолетнему ребенку", - информирует областная прокуратура.
В результате бездействия матери наступила смерть ребенка, подчеркивает ведомство.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщает СУСК.
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