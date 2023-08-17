https://ria.ru/20230817/sputniki-1890633903.html

Космические силы США создали подразделение для поражения спутников

Космические силы США создали подразделение для поражения спутников - РИА Новости, 17.08.2023

Космические силы США создали подразделение для поражения спутников

Космические силы США сформировали свое первое подразделение, предназначенное для сбора разведданных о спутниках, наземной космической инфраструктуре и... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:09

2023-08-17T15:09

2023-08-17T15:19

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Космические силы США сформировали свое первое подразделение, предназначенное для сбора разведданных о спутниках, наземной космической инфраструктуре и "поражения целей", сообщает интернет-портал DVIDS, специализирующийся на новостях на военную и военно-промышленную тематику. Речь идет о формировании 75-й эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках подразделения Космических сил США Space Delta 7. Церемония прошла 11 августа на базе космических сил Петерсон в штате Колорадо. "Идея этого подразделения возникла четыре года назад на бумаге", - приводит портал цитату командующего эскадрильей подполковника США Трэвиса Андерсона, который назвал формирование спецподразделения "поворотным моментом" в истории существования космических сил. Как отмечается на сайте портала, основными задачами эскадрильи станет "анализ потенциальных целей, обнаружение целей, а также поражение целей". Миссия подразделения заключается в подготовке и передаче разведданных о целях, включая информацию о "спутнике, наземной станции или сигнале между ними". По словам руководителя операциями эскадрильи мастер-сержанта Дезири Кабреры, данное подразделение является первым и единственным формированием для определения целей, которое призвано оказывать поддержку Космическим силам США и их миссиям. Глава командования космических операций Космических сил США генерал-майор Джон Шоу заявил в 2020 году, что космические силы США однажды могут разместить военных в космосе. В декабре 2019 года в США были созданы Космические силы. В доктринальных документах командования говорится, что в случае необходимости космические силы США могут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве.

https://ria.ru/20230815/bayden-1890055688.html

https://ria.ru/20230809/ssha-1888952773.html

сша

колорадо

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сша, колорадо, джон шоу