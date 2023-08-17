https://ria.ru/20230817/sputniki-1890614013.html

Низкоорбитальные спутники обеспечат связью отдаленные регионы России

Низкоорбитальные спутники обеспечат связью отдаленные регионы России - РИА Новости, 17.08.2023

Низкоорбитальные спутники обеспечат связью отдаленные регионы России

Низкоорбитальная спутниковая группировка позволит развивать дешевую спутниковую связь в удаленных регионах России, куда экономически нецелесообразно... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:57

2023-08-17T13:57

2023-08-17T18:12

технологии

россия

дмитрий чернышенко

центр управления полетами

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Низкоорбитальная спутниковая группировка позволит развивать дешевую спутниковую связь в удаленных регионах России, куда экономически нецелесообразно прокладывать оптоволоконные линии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эфире "Первого канала". "Этот инструмент будет действенным инструментом устранения цифрового неравенства. Страна у нас огромная, есть такие места, куда никогда не будет экономически целесообразно тянуть оптику. Низкоорбитальная спутниковая группировка, которую делает "Бюро 1440", даст возможность дешевой спутниковой связи прийти в любые самые удаленные места", - сказал Чернышенко в эфире "Первого канала" в ходе первого сеанса связи с использованием низкоорбитальной спутниковой группировки. "Это крайне важно для развития экономики беспилотных систем в сельском хозяйстве, автономном судовождении. И многие вещи, где требуется надежная устойчивая связь", - подчеркнул вице-премьер. Первый сеанс связи с использованием низкоорбитальных спутников прошел в режиме видеоконференции между Чернышенко, который находился в Москве в Центре управления полетами, и министром цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий республики Адыгея Заурбеком Шу, который был на горе Фишт. По словам генерального директора "Бюро 1440" Алексея Шелобкова, цель компании - к 2027 году запустить сервис спутникового широкополосного доступа в интернет в промышленную эксплуатацию. А с 2025 года планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых вмещает около 15 спутников. "В планах к 2035 году создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных собственных спутников. Одновременно с этим мы строим серийное массовое производство и разворачиваем наземный телекоммуникационный сегмент", – приводятся слова Шелобкова в пресс-релизе компании. Компания "Бюро 1140" основана в 2020 году с целью создания низкоорбитальной спутниковой группировки с глобальным покрытием. Входит в многопрофильную IT-группу "ИКС Холдинг".

https://ria.ru/20230630/razvitie-1881557826.html

https://ria.ru/20230815/osmakov-1889962133.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, дмитрий чернышенко, центр управления полетами