Низкоорбитальные спутники обеспечат связью отдаленные регионы России
Чернышенко: низкоорбитальные спутники обеспечат связью отдаленные регионы России
© Фото : БЮРО 1440/TelegramСеанс спутниковой связи между офисом БЮРО 1440 в Москве и горной вершиной Фишт в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике имени Х.Г. Шапошникова. 17 августа 2023
Сеанс спутниковой связи между офисом БЮРО 1440 в Москве и горной вершиной Фишт в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике имени Х.Г. Шапошникова. 17 августа 2023
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Низкоорбитальная спутниковая группировка позволит развивать дешевую спутниковую связь в удаленных регионах России, куда экономически нецелесообразно прокладывать оптоволоконные линии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эфире "Первого канала".
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"Этот инструмент будет действенным инструментом устранения цифрового неравенства. Страна у нас огромная, есть такие места, куда никогда не будет экономически целесообразно тянуть оптику. Низкоорбитальная спутниковая группировка, которую делает "Бюро 1440", даст возможность дешевой спутниковой связи прийти в любые самые удаленные места", - сказал Чернышенко в эфире "Первого канала" в ходе первого сеанса связи с использованием низкоорбитальной спутниковой группировки.
"Это крайне важно для развития экономики беспилотных систем в сельском хозяйстве, автономном судовождении. И многие вещи, где требуется надежная устойчивая связь", - подчеркнул вице-премьер.
Первый сеанс связи с использованием низкоорбитальных спутников прошел в режиме видеоконференции между Чернышенко, который находился в Москве в Центре управления полетами, и министром цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий республики Адыгея Заурбеком Шу, который был на горе Фишт.
По словам генерального директора "Бюро 1440" Алексея Шелобкова, цель компании - к 2027 году запустить сервис спутникового широкополосного доступа в интернет в промышленную эксплуатацию. А с 2025 года планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых вмещает около 15 спутников.
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"В планах к 2035 году создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных собственных спутников. Одновременно с этим мы строим серийное массовое производство и разворачиваем наземный телекоммуникационный сегмент", – приводятся слова Шелобкова в пресс-релизе компании.
Компания "Бюро 1140" основана в 2020 году с целью создания низкоорбитальной спутниковой группировки с глобальным покрытием. Входит в многопрофильную IT-группу "ИКС Холдинг".