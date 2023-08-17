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Низкоорбитальные спутники обеспечат связью отдаленные регионы России - РИА Новости, 17.08.2023
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13:57 17.08.2023 (обновлено: 18:12 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/sputniki-1890614013.html
Низкоорбитальные спутники обеспечат связью отдаленные регионы России
Низкоорбитальные спутники обеспечат связью отдаленные регионы России - РИА Новости, 17.08.2023
Низкоорбитальные спутники обеспечат связью отдаленные регионы России
Низкоорбитальная спутниковая группировка позволит развивать дешевую спутниковую связь в удаленных регионах России, куда экономически нецелесообразно... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:57
2023-08-17T18:12
технологии
россия
дмитрий чернышенко
центр управления полетами
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Низкоорбитальная спутниковая группировка позволит развивать дешевую спутниковую связь в удаленных регионах России, куда экономически нецелесообразно прокладывать оптоволоконные линии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эфире "Первого канала". "Этот инструмент будет действенным инструментом устранения цифрового неравенства. Страна у нас огромная, есть такие места, куда никогда не будет экономически целесообразно тянуть оптику. Низкоорбитальная спутниковая группировка, которую делает "Бюро 1440", даст возможность дешевой спутниковой связи прийти в любые самые удаленные места", - сказал Чернышенко в эфире "Первого канала" в ходе первого сеанса связи с использованием низкоорбитальной спутниковой группировки. "Это крайне важно для развития экономики беспилотных систем в сельском хозяйстве, автономном судовождении. И многие вещи, где требуется надежная устойчивая связь", - подчеркнул вице-премьер. Первый сеанс связи с использованием низкоорбитальных спутников прошел в режиме видеоконференции между Чернышенко, который находился в Москве в Центре управления полетами, и министром цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий республики Адыгея Заурбеком Шу, который был на горе Фишт. По словам генерального директора "Бюро 1440" Алексея Шелобкова, цель компании - к 2027 году запустить сервис спутникового широкополосного доступа в интернет в промышленную эксплуатацию. А с 2025 года планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых вмещает около 15 спутников. "В планах к 2035 году создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных собственных спутников. Одновременно с этим мы строим серийное массовое производство и разворачиваем наземный телекоммуникационный сегмент", – приводятся слова Шелобкова в пресс-релизе компании. Компания "Бюро 1140" основана в 2020 году с целью создания низкоорбитальной спутниковой группировки с глобальным покрытием. Входит в многопрофильную IT-группу "ИКС Холдинг".
https://ria.ru/20230630/razvitie-1881557826.html
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, центр управления полетами
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Центр управления полетами
Низкоорбитальные спутники обеспечат связью отдаленные регионы России

Чернышенко: низкоорбитальные спутники обеспечат связью отдаленные регионы России

© Фото : БЮРО 1440/TelegramСеанс спутниковой связи между офисом БЮРО 1440 в Москве и горной вершиной Фишт в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике имени Х.Г. Шапошникова. 17 августа 2023
Сеанс спутниковой связи между офисом БЮРО 1440 в Москве и горной вершиной Фишт в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике имени Х.Г. Шапошникова. 17 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : БЮРО 1440/Telegram
Сеанс спутниковой связи между офисом БЮРО 1440 в Москве и горной вершиной Фишт в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике имени Х.Г. Шапошникова. 17 августа 2023
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Низкоорбитальная спутниковая группировка позволит развивать дешевую спутниковую связь в удаленных регионах России, куда экономически нецелесообразно прокладывать оптоволоконные линии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эфире "Первого канала".
«
"Этот инструмент будет действенным инструментом устранения цифрового неравенства. Страна у нас огромная, есть такие места, куда никогда не будет экономически целесообразно тянуть оптику. Низкоорбитальная спутниковая группировка, которую делает "Бюро 1440", даст возможность дешевой спутниковой связи прийти в любые самые удаленные места", - сказал Чернышенко в эфире "Первого канала" в ходе первого сеанса связи с использованием низкоорбитальной спутниковой группировки.
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"Это крайне важно для развития экономики беспилотных систем в сельском хозяйстве, автономном судовождении. И многие вещи, где требуется надежная устойчивая связь", - подчеркнул вице-премьер.
Первый сеанс связи с использованием низкоорбитальных спутников прошел в режиме видеоконференции между Чернышенко, который находился в Москве в Центре управления полетами, и министром цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий республики Адыгея Заурбеком Шу, который был на горе Фишт.
По словам генерального директора "Бюро 1440" Алексея Шелобкова, цель компании - к 2027 году запустить сервис спутникового широкополосного доступа в интернет в промышленную эксплуатацию. А с 2025 года планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых вмещает около 15 спутников.
«
"В планах к 2035 году создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных собственных спутников. Одновременно с этим мы строим серийное массовое производство и разворачиваем наземный телекоммуникационный сегмент", – приводятся слова Шелобкова в пресс-релизе компании.
Компания "Бюро 1140" основана в 2020 году с целью создания низкоорбитальной спутниковой группировки с глобальным покрытием. Входит в многопрофильную IT-группу "ИКС Холдинг".
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ТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоЦентр управления полетами
 
 
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