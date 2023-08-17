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Смартфоны советуют заряжать в месте, недоступном для детей - РИА Новости, 17.08.2023
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16:52 17.08.2023 (обновлено: 17:00 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/smartfony-1890664711.html
Смартфоны советуют заряжать в месте, недоступном для детей
Смартфоны советуют заряжать в месте, недоступном для детей - РИА Новости, 17.08.2023
Смартфоны советуют заряжать в месте, недоступном для детей
Зарядка смартфонов и других гаджетов в месте, недоступном для детей и животных, или отдельной комнате позволит избежать несчастных случаев, рассказал РИА... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:52
2023-08-17T17:00
россия
смартфоны
гаджеты
билайн
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Зарядка смартфонов и других гаджетов в месте, недоступном для детей и животных, или отдельной комнате позволит избежать несчастных случаев, рассказал РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайна" Алексей Верещагин. Ранее на этой неделе СУСК по Кемеровской области сообщал, что в регионе скончался годовалый мальчик, предположительно, задев провод зарядки телефона. Прокуратура региона сообщала, что, по предварительно установленным данным, малолетний ребенок получил удар электрическим током от подключенного в розетку зарядного устройства. "Несмотря на то, что современные телефоны и прочие гаджеты - это крайне безопасные устройства, практика показывает, что вероятность несчастного случая никогда не равна нулю", - сказал Верещагин. "При наличии чрезмерно любопытной группы риска в доме для лучшего контроля постарайтесь минимизировать количество одновременно заряжаемых устройств в розетках. По возможности создайте специальное место для зарядки в недоступном для детей и животных углу или отдельной комнате. Это поможет избежать потенциальных рисков", - добавил он. Эксперт также советует держать в недоступном для детей месте аккумуляторы и батареи - они содержат большое количество энергии и токсичные вещества, поэтому могут быть опасными. Хранение в недоступном месте позволит предотвратить случайное или намеренное неправильное использование. "Используйте только оригинальные зарядные устройства и кабели надежного качества. Эти аксессуары используют внутри материалы лучшего качества, обеспечивают безопасность и имеют встроенные механизмы защиты от неправильного использования... Использование некачественных зарядных устройств может вызвать перегрев или даже взрыв. Дождитесь, пока устройство зарядится и остынет, прежде чем продолжить его использование", - добавил Верещагин. Он порекомендовал вставлять и вынимать зарядные устройства из разъемов плавно, без резких рывков, которые могут повредить как сам кабель, так и разъем. "При подключении зарядного устройства к розетке избегайте прикосновения к его металлическим частям. Предпочтительно использовать розетки с "заземлением" для дополнительной защиты от электрического разряда", - добавил эксперт.
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россия, смартфоны, гаджеты, билайн
Россия, Смартфоны, Гаджеты, Билайн

Смартфоны советуют заряжать в месте, недоступном для детей

© iStock.com / Drazen_Смартфон на зарядке
Смартфон на зарядке - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© iStock.com / Drazen_
Смартфон на зарядке
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Зарядка смартфонов и других гаджетов в месте, недоступном для детей и животных, или отдельной комнате позволит избежать несчастных случаев, рассказал РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайна" Алексей Верещагин.
Ранее на этой неделе СУСК по Кемеровской области сообщал, что в регионе скончался годовалый мальчик, предположительно, задев провод зарядки телефона. Прокуратура региона сообщала, что, по предварительно установленным данным, малолетний ребенок получил удар электрическим током от подключенного в розетку зарядного устройства.
"Несмотря на то, что современные телефоны и прочие гаджеты - это крайне безопасные устройства, практика показывает, что вероятность несчастного случая никогда не равна нулю", - сказал Верещагин. "При наличии чрезмерно любопытной группы риска в доме для лучшего контроля постарайтесь минимизировать количество одновременно заряжаемых устройств в розетках. По возможности создайте специальное место для зарядки в недоступном для детей и животных углу или отдельной комнате. Это поможет избежать потенциальных рисков", - добавил он.
Эксперт также советует держать в недоступном для детей месте аккумуляторы и батареи - они содержат большое количество энергии и токсичные вещества, поэтому могут быть опасными. Хранение в недоступном месте позволит предотвратить случайное или намеренное неправильное использование.
"Используйте только оригинальные зарядные устройства и кабели надежного качества. Эти аксессуары используют внутри материалы лучшего качества, обеспечивают безопасность и имеют встроенные механизмы защиты от неправильного использования... Использование некачественных зарядных устройств может вызвать перегрев или даже взрыв. Дождитесь, пока устройство зарядится и остынет, прежде чем продолжить его использование", - добавил Верещагин.
Он порекомендовал вставлять и вынимать зарядные устройства из разъемов плавно, без резких рывков, которые могут повредить как сам кабель, так и разъем. "При подключении зарядного устройства к розетке избегайте прикосновения к его металлическим частям. Предпочтительно использовать розетки с "заземлением" для дополнительной защиты от электрического разряда", - добавил эксперт.
 
РоссияСмартфоныГаджетыБилайн
 
 
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