https://ria.ru/20230817/smartfon-1890611718.html

В Сети появились первые фото российского смартфона "Р-ФОН"

В Сети появились первые фото российского смартфона "Р-ФОН" - РИА Новости, 17.08.2023

В Сети появились первые фото российского смартфона "Р-ФОН"

В Сети появились первые фото и видео российского смартфона "Р-ФОН" с операционной системой "РОСА Мобайл", их опубликовал директор Ассоциации профессиональных... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:47

2023-08-17T13:47

2023-08-17T18:03

россия

зеленоград

владимир зыков

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Сети появились первые фото и видео российского смартфона "Р-ФОН" с операционной системой "РОСА Мобайл", их опубликовал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в Telegram-канале."В СМИ уже была информация, что НТЦ ИТ "РОСА" готовит свой телефон с операционной системой "РОСА Мобайл". У меня теперь есть детали и, главное, сам смартфон! Он будет называться "Р-ФОН", — говорится в сообщении. В беседе с корреспондентом РИА Новости Зыков объяснил, что "Р-ФОН" планируют выпускать в Зеленограде. Он будет позиционировать себя как смартфон для массового пользователя. "Понятно, что какие-то запчасти будут делаться не в России, но таких телефонов, которые делаются в России, с такой локализацией еще не было", — отметил он и добавил, что на телефоне будет написано Made in Russia. Эксперт пояснил, что ОС "РОСА Мобайл" основана на базе Linux, визуально напоминает "что-то среднее между iOS и Android", а также имеет совместимость с Android-приложениями. Он уточнил, что компания держит в секрете детали ОС до официального анонса смартфона, выход которого на потребительский рынок запланирован на 2024 год, а для корпоративного сектора и госзаказчиков — на 2023-й. Директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров пояснил, что положение смартфона на рынке будет зависеть от того, как он будет работать с Android-приложениями, потому что самое главное для пользователя — наполненность: "Если он ("Р-ФОН". — Прим. ред.) будет плохо с ними коммуницировать, то тогда будет сложно закрепиться на российском рынке. Однако на сегодняшний день он довольно быстротечный, то есть у него мощный процессор, большая "оперативка", довольно большая внутренняя встроенная память, которая еще будет расширяться". По словам Зыкова, компания заявляла цену на смартфон до 40 тысяч рублей, но точная цифра еще неизвестна. "Посмотрим, какая будет цена для обычного рынка и смогут ли они ее уменьшить, сделав аппарат более качественным", — добавил он.

https://ria.ru/20230123/kompyuter-1846922099.html

https://ria.ru/20230419/soft-1866386441.html

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россия, зеленоград, владимир зыков