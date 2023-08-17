https://ria.ru/20230817/sita-1890572323.html

Росавиация прокомментировала отключение страны от "авиационного SWIFT"

Росавиация прокомментировала отключение страны от "авиационного SWIFT" - РИА Новости, 17.08.2023

Росавиация прокомментировала отключение страны от "авиационного SWIFT"

Изменение схемы передачи данных для обслуживания зарубежных рейсов в российских аэропортах после ухода из России швейцарского провайдера услуг для гражданской... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:55

2023-08-17T11:55

2023-08-17T13:27

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Изменение схемы передачи данных для обслуживания зарубежных рейсов в российских аэропортах после ухода из России швейцарского провайдера услуг для гражданской авиации SITA не оказывают негативного влияния на авиацию, сообщила Росавиация в Telegram-канале. Ранее в четверг издание РБК со ссылкой на источники написало, что российские и иностранные авиакомпании, летающие между РФ и зарубежными странами, осенью могут столкнуться со сложностями в обеспечении таких перелетов из-за отключения России от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации - швейцарской компании SITA. Издание отмечало, что это самый распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами. "Изменение схемы передачи данных, необходимых для обслуживания международных рейсов российских и зарубежных авиакомпаний в аэропортах России, связанных с уходом с российского авиарынка глобального провайдера услуг SITA, не оказывает негативного влияния на деятельность гражданской авиации", - говорится в сообщении Росавиации. Там напомнили, что уже с 2022 года российские авиакомпании и аэропорты постепенно внедряют и успешно используют альтернативные каналы связи других информационных систем, в том числе отечественного производства. "Зарубежные авиакомпании, выполняющие полеты в Россию, также успешно применяют альтернативные каналы связи. Российские авиакомпании и аэропорты имеют достаточно ресурсов для поступательного развития международного авиасообщения", - отметили в ведомстве. Это, продолжили в Росавиации, доказывает постоянный рост количества полетов самолетов в воздушном пространстве России. Ежедневно в воздушном пространстве РФ выполняется около тысячи международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний. Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщали РИА Новости, что вопрос о каналах обмена информацией для международных полетов российских авиакомпаний после ухода из России швейцарского провайдера услуг для гражданской авиации SITA решен с большинством государств, с остальными странами продолжаются переговоры.

https://ria.ru/20230419/rosaviatsiya-1866358388.html

https://ria.ru/20230810/rosaviatsiya-1889321759.html

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экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туризм