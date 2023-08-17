https://ria.ru/20230817/siriya-1890715380.html

В Сирии два F-35 коалиции опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС

В Сирии два F-35 коалиции опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС - РИА Новости, 17.08.2023

В Сирии два F-35 коалиции опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС

Два истребителя F-35 возглавляемой США "коалиции" 16 августа опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T22:05

2023-08-17T22:05

2023-08-17T22:08

сирия

россия

воздушно-космические силы россии

f-35

су-35

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два истребителя F-35 возглавляемой США "коалиции" 16 августа опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить."Шестнадцатого августа, с 11.10 до 11.37, в районе Эт-Танф на высоте около 7000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 "коалиции" с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавшей плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями "коалиции", - заявил Кулить на брифинге.Он также отметил, что за сутки "коалиция" 13 раз нарушила протокол деконфликтации, эти случаи связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.Помимо этого, в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 19 нарушений двумя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тайфун", парой истребителей "Рафаль", одним самолетом-разведчиком MС-12W и двумя многоцелевыми БПЛА MQ-1C "коалиции", отметил Кулить.

https://ria.ru/20230814/dekonfliktatsiya-1890076908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сирия, россия, воздушно-космические силы россии, f-35, су-35