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В Сирии два F-35 коалиции опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС - РИА Новости, 17.08.2023
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22:05 17.08.2023 (обновлено: 22:08 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/siriya-1890715380.html
В Сирии два F-35 коалиции опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС
В Сирии два F-35 коалиции опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС - РИА Новости, 17.08.2023
В Сирии два F-35 коалиции опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС
Два истребителя F-35 возглавляемой США "коалиции" 16 августа опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T22:05
2023-08-17T22:08
сирия
россия
воздушно-космические силы россии
f-35
су-35
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два истребителя F-35 возглавляемой США "коалиции" 16 августа опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить."Шестнадцатого августа, с 11.10 до 11.37, в районе Эт-Танф на высоте около 7000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 "коалиции" с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавшей плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями "коалиции", - заявил Кулить на брифинге.Он также отметил, что за сутки "коалиция" 13 раз нарушила протокол деконфликтации, эти случаи связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.Помимо этого, в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 19 нарушений двумя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тайфун", парой истребителей "Рафаль", одним самолетом-разведчиком MС-12W и двумя многоцелевыми БПЛА MQ-1C "коалиции", отметил Кулить.
https://ria.ru/20230814/dekonfliktatsiya-1890076908.html
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сирия, россия, воздушно-космические силы россии, f-35, су-35
Сирия, Россия, Воздушно-космические силы России, F-35, Су-35
В Сирии два F-35 коалиции опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС

У южной границы Сирии два F-35 коалиции опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два истребителя F-35 возглавляемой США "коалиции" 16 августа опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"Шестнадцатого августа, с 11.10 до 11.37, в районе Эт-Танф на высоте около 7000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 "коалиции" с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавшей плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями "коалиции", - заявил Кулить на брифинге.
Он также отметил, что за сутки "коалиция" 13 раз нарушила протокол деконфликтации, эти случаи связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.
Помимо этого, в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 19 нарушений двумя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тайфун", парой истребителей "Рафаль", одним самолетом-разведчиком MС-12W и двумя многоцелевыми БПЛА MQ-1C "коалиции", отметил Кулить.
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СирияРоссияВоздушно-космические силы РоссииF-35Су-35
 
 
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