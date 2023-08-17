В Сирии два F-35 коалиции опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС
У южной границы Сирии два F-35 коалиции опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два истребителя F-35 возглавляемой США "коалиции" 16 августа опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"Шестнадцатого августа, с 11.10 до 11.37, в районе Эт-Танф на высоте около 7000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 "коалиции" с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавшей плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями "коалиции", - заявил Кулить на брифинге.
Он также отметил, что за сутки "коалиция" 13 раз нарушила протокол деконфликтации, эти случаи связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.
Помимо этого, в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зафиксировано 19 нарушений двумя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тайфун", парой истребителей "Рафаль", одним самолетом-разведчиком MС-12W и двумя многоцелевыми БПЛА MQ-1C "коалиции", отметил Кулить.